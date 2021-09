Oltra no cree que sea el "mejor momento" para un adelanto electoral: "Tenemos que seguir trabajando para salir del hoyo"

Así se ha pronunciado Oltra este lunes en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, donde ha apuntado que el president, Ximo Puig, ha expresado públicamente que su idea es "agotar la legislatura" ante los retos que supone la pandemia y la crisis climática.

Además, ha asegurado que ambos han hablado al respecto y comparten esta idea. De hecho, preguntada sobre la fluidez de la relación que mantiene con Puig, Oltra ha señalado que quedan "habitualmente": "Hablamos, nos contamos las cosas, cómo lo vemos, cómo no lo vemos", ha explicado.

"A fuerza de repetirse, parece que sea así, que no tenemos una relación fluida, pero me veo a menudo con el presidente y regularmente para compartir visiones y estrategias", ha manifestado. No obstante, sí ha indicado que "a lo mejor lo que no se hace es exhibición pública".