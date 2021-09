G.Caballero pide a Feijóo que se reúna con los líderes de la oposición para acordar prioridades para los fondos europeos

Así lo ha señalado en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega, en la que ha avanzado que este mismo lunes enviará una carta al máximo mandatario autonómico para que fije este encuentro después de "perder tantos meses".

"Que no siga en la política del márketing y del botafumeiro, que se ponga a trabajar", ha sostenido Gonzalo Caballero, que ha asegurado que "es hora de que Feijóo deje de perder el tiempo, de que reconozca que lo hecho hasta ahora no vale para nada y de que se siente con los líderes de los partidos políticos en Galicia y con los agentes sociales para acordar un mapa de prioridades de proyectos fundamentales que opten a los Next Generation para así relanzar la economía y modernizar el tejido productivo".

Y es que para el dirigente socialista, tras más de un año y medio de pandemia y transcurrido tiempo desde que se sabe que la Unión Europea aprobó un paquete que implica un nuevo Plan Marshall, se ve como "la Xunta sigue con los deberes sin hacer".

LA XUNTA, "DESNORTADA Y DESPISTADA"

"Un gobierno de la Xunta desnortado y despistado a la hora de conseguir fondos europeos", ha incidido Caballero, que avisa de que "Galicia no se puede permitir perder la oportunidad de aprovechar unos fondos que son una opción y una posibilidad para la modernización y la generación de un futuro mejor", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que, en su reunión de la pasada semana, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, pidió a Feijóo que indique cuáles son los proyectos prioritarios.

Así, ha dicho que Galicia necesita una estrategia "acordada" para la reactivación social y económica "después del fracaso de la comisión de reactivación" debido al "rodillo" del PP. "Fue un fiasco porque el PP mantuvo el rodillo y le tenemos que decir a Feijóo que no haga del rodillo la justificación de su mala gestión y que trabaje para remar en clave de país", ha afirmado.

"La Xunta sigue en un escenario de nebulosa, de confusión en el que nadie sabe qué quiere hacer porque en el fondo la propia Xunta no sabe qué hacer para impulsar la reactivación", ha subrayado.

De este modo, tras sostener que la a lo largo de los últimos meses el Ejecutivo gallego lanzó proyectos que "carecen de un trabajo sólido" y "bien hecho" sobre el que impulsar la reactivación, ha hecho hincapié sobre la necesidad de modernizar la economía y de hacer frente al doble reto de la transición digital y ecológica para generar empleo, que es "la principal asignatura pendiente".

EL BNG CRÍTICA FALTA DE "VOLUNTAD DE DIÁLOGO"

"Cuando a un presidente hay que pedirle que se reúna, ya se sabe cuál es la voluntad de diálogo", ha manifestado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, al ser preguntada por la petición formulada por el dirigente socialista, sin entrar a valorar la solicitud en concreto ni si ella se suma a ella.

Pontón aprovechó, eso sí, para volver a pedirle a Alberto Núñez Feijóo que "deje de defender a las eléctricas" y para aseverar que "retire el sablazo" de la ley del ciclo del agua. "Tiene que cambiar el rumbo", ha instado Pontón, quien también se ha referido a que en el último año "está destronzando la sanidad pública, particularmente la atención primaria".

Por su parte, también preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha aprovechado para criticar las decisiones del gobierno sobre los fondos europeos. Así, ha sostenido que, mientras en otros países hubo grandes proyectos sobre la forma de distribuir esos fondos, en España el Gobierno, apoyado por Vox, aprobó que se trata de una decisión "exclusivamente gubernamental".

EL PP DESTACA EL "GRAN ESFUERZO" DE LA XUNTA

"Creo que es una pena que España no se decidiese por un sistema que aprovechase esos fondos para dar una solución consensuada al menos a los mecanismos de distribución", ha afirmado Puy, que asegurado que, "dentro de la incertidumbre que había", la Xunta "hizo un gran esfuerzo por presentar distintos proyectos", tanto de carácter público como para auspiciar que empresas del sector privado también presentasen candidaturas.

Con todo, ha criticado que el Partido Socialista de Galicia no tenga "ninguna palabra de apoyo" y siga con su "versión crítica" de una Xunta que "está intentando conseguir que Galicia tenga un trato mejor".