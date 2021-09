María Teresa Campos recibe el apoyo inesperado de Isabel Gemio: "A lo único que aspiro en la vida es a tener paz"

Isabel Gemio fue una de las asistentes al desfile de Félix Ramiro en la Mercedes Benz Fashion Week y desde allí confesaba que es una apasionada de la moda, además de asegurar que todo en su vida está bien. "No me puedo quejar, no hay que quejarse en estos tiempos, al contrario, hay que dar las gracias por tener salud y por no haber pasado nada grave por este terrible virus".

Además, reconocía que entiende a María Teresa Campos cuando pide calma y paz, tras ser protagonista de la actualidad con la entrada de Edmundo Arrocet en el nuevo reality de Mediaset.

"No me extraña, porque yo a lo único que aspiro en la vida ya es a tener paz", decía la comunicadora.

"Como decía Virginia Woolf, no hay necesidad de brillar ni de destacar, solamente de estar bien contigo misma", sentenciaba Gemio al respecto.

Hay que recordar que ambas periodistas está enfrentadas desde que hace unos meses Isabel entrevistó a María Teresa y esta no quedó muy contenta, protagonizando así un fuerte cruce de declaraciones que ocupó páginas de revistas y horas de televisión.