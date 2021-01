La tensa entrevista de María Teresa Campos con Isabel Gemio: "Qué pregunta más tonta"

Cada vez más, YouTube se está convirtiendo en un canal perfecto para periodistas y presentadores que realizan sus propios programas. Es el caso de María Teresa Campos, quien protagoniza Enredados, un espacio de entrevistas con más de 30.000 suscriptores.

Pero recientemente, la televisiva acudió a un canal similar de una compañera, Isabel Gemio, quien conduce desde hace meses diferentes secciones de entrevistas en su cuenta de YouTube que acumula más de 8.600 seguidores. Concretamente, la veterana periodista fue invitada a Charlas con alma, una visita muy esperada después de su ausencia de los medios tras su sonada entrevista con Jorge Javier Vázquez en octubre del año pasado.

Sin embargo, en su charla con Isabel Gemio parece que no estuvo tan cómoda como se esperaría y la tensión fue palpable, como sucedió en Sábado Deluxe. "He venido a hacer una entrevista, no a hacer terapia", le espetó en un momento dado.

Y es que parece que la conversación no empezó con buen pie, pues a María Teresa Campos no le gusta que le pregunten por su edad, algo que la presentadora hizo casi al principio. "¿Te imaginabas así con casi 80 años?", le dijo. "Tú eres una cerda", le respondió ella sin darle demasiada importancia. Aun así, a partir de ahí la tensión empezó a crecer con las diferentes cuestiones.

Isabel Gemio le dijo que había consultado unos datos en Wikipedia, momento en el que la madre de Terelu le dijo que ella no miraba eso: "Como lo sé todo de mí, para qué lo necesito". Aun así, le pidió que no hablara de las cosas malas que leyó en en el portal.

La entrevistadora le dijo que le iba a leer la lista de parejas que aparecían en Wikipedia, algo que parece que no le gustó demasiado a la abuela de Alejandra Rubio: "Tú con la Wikipedia no te tienes que hacer ni una entrevista". "Ya, pero es que esta entrevista es larga, ya verás", le respondió Isabel Gemio.

Entonces, empezó a leer todos los nombres y ella la interrumpió: "¡No, no! ¡Cuidado!". Al llegar a Edmundo Arrocet, la invitada le dijo que era "una pregunta muy tonta", a lo que la presentadora le respondió: "Yo te estoy diciendo lo que pone aquí".

"¡Pero vamos a ver, si fuera un hombre no lo pondría, y tú estás entrando al trapo! ¡No leas Wikipedia porque se ve que es machista!", le espetó María Teresa. "Por eso quería que tú me contestaras a esto", se justificó Gemio, a lo que la televisiva reculó y dio las gracias.

Más adelante, y visiblemente incómoda, la invitada fue sincera y dijo que ya era "larga la entrevista". "¿Lo quieres poner tú el tiempo?", le preguntó Isabel Gemio, a lo que María Teresa le respondió con un tajante "sí".