La Biblioteca Valenciana rep la donació de les 400 obres del fons del músic Luis Sánchez Fernández

L'arxiu està compost per la documentació produïda per Luis Sánchez i, en menor mesura, per la seua esposa Elena Cuñat Alonso, pianista i docent. Es conserva, també, una col·lecció de partitures manuscrites de diferents compositors, algunes d'elles són autògrafs dedicats, que constitueixen part del repertori interpretat per tots dos. En total unes 400 obres, moltes d'elles partitures impreses i gravacions sonores: alguns cassets amb música inèdita i 24 discos de vinil.

Luis Sánchez Fernández (València, 1907- Màlaga, 1957) va desenvolupar la seua vida professional entre els àmbits de l'art i de la ciència, exercint simultàniament com a músic i com a mèdic. Va ser deixeble de Manuel Palau Boix, José Bellver Abella i Eduardo López-Chávarri Marco.

La seua dedicació a la música es va desenvolupar en les facetes de director, compositor, pianista i crític. Va ser membre fundador del Grupo de los Jóvenes, també anomenat Grupo de los Cinco, creat en 1934 al costat d'Emilio Valdés Perlasia, Ricardo Olmos, Vicent Asencio i Vicent Garcés. Aquesta agrupació es va formar amb l'objectiu de renovar l'ambient musical valencià i està considerada com 'la primera i única agrupació de compositors de la història de la música valenciana'.

En 1947 va ser nomenat catedràtic d'Estètica i Història de la Música en el Conservatori de Música i Declamació de Màlaga, ciutat en la qual es va instal·lar definitivament, compatibilitzant durant molt temps la medicina forense amb l'activitat musical.