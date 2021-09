¿Qué interesa a la Generación Z? La respuesta está en Youtube

La Generación Z está formada un grupo de individuos interesante, que las marcas empiezan a tener en cuenta. Nacidos entre mediados y finales de la década de 1990 y principios de la del 2010, representan un tercio de la población mundial y, desde luego, son los consumidores que marcan el ritmo actual.

En el site Think with Google cuentan con un artículo en el que analizan las tendencias de consumo emergentes y dedican especial atención a la Generación Z y lo que consumen en YouTube. Ya que se trata de una generación joven que aún está perfilando sus características y esta plataforma se ha convertido en un lugar de encuentro interesante entre ellos. No solo sirve para que disfruten del contenido expuesto, sino que les permite crear y explorar infinitas posibilidades de los diferentes estilos de una manera que las generaciones anteriores nunca pudieron.

Para que los profesionales del marketing y las marcas consigan conectar realmente con la Generación Z, es importante que entiendan qué es lo que la define, y la estética es una parte importante de ello. Por eso, en el artículo analizan cuatro de las tendencias estéticas clave.