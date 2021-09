Almeida prepara la gestión directa de BiciMad para los próximos meses

El equipo de José Luis Martínez-Almeida ya ha iniciado los trámites para que el servicio público de BiciMad sea gestionado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Así lo ha anunciado esta mañana el delegado del área durante la comisión del ramo. "Hemos iniciado el proceso para la gestión directa de BiciMad tal y como habíamos quedado en los Acuerdos de la Villa. Esperemos llevarlo a Pleno en los próximos meses para su aprobación", ha informado Borja Carabante que se ha puesto como objetivo tenerlo listo este año, informa el área a 20minutos.

Con este trámite, el delegado está "seguro" -como ya le advertía la oposición- de que se mejorará la disponibilidad. Y es que esta se ha reducido en los últimos meses. "No estamos satisfechos", ha reconocido el delegado ante los concejales de Más Madrid y PSOE que han traído el "mal" funcionamiento de este servicio a la mesa debate.

Para el delegado la causa principal de la carencia de bicicletas es el vandalismo: en la primera quincena de septiembre se arrancaron 6.118 bicicletas de sus anclajes. Y solo en un día- el 3 de septiembre- se destruyeron 529. De ahí que el área ya haya tomado medidas al respecto, como protegerlas con candados, vigilarlos con cámaras o reforzar el servicio con 25 nuevos operarios. También pedir ayuda al Gobierno para coordinar un dispositivo en materia de seguridad. El delegado envió una carta el pasado 28 de julio a la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, para llevar acciones conjuntas con la policía municipal y la nacional.

Que actualmente exista una reducción importante de bicis disponibles es una realidad, tanto para Gobierno como para la oposición. En lo que difieren unos y otros es en el origen. Mientras Carabante insiste en el vandalismo, la oposición le reprocha de no dotar al servicio de operarios que necesita. "El problema de BiciMad no es el vandalismo, cuyos actos condenamos, el problema es su negativa a dotar al servicio de operarios que necesita. No creen en la movilidad ciclista", ha señalado el concejal socialista Ignacio Benito.

Para los socialistas que el servicio "se esté desangrando" radica en que desde el mes de mayo "no ha existido otra prioridad para Carabante que salir del entuerto creado con Madrid Central por su propio partido". "Es un servicio que antes funcionaba y ahora esta agonizando", dice Benito.

La concejala de Más Madrid Esther Gómez también ha denunciado que las estaciones "están siempre vacías" y que "las pocas que hay, en su mayoría están estropeadas". "¿Dónde están? En las instalaciones de EMT, esperando a ser reparadas", ha criticado.

Borja Carabante ha afeado a la oposición de solo aportar críticas en lugar de soluciones. "Nosotros hemos hecho autocritica: la disponibilidad de BiciMad se ha reducido, no estamos satisfechos con esa disponibilidad, pero hemos puesto en marcha cuatro iniciativas. Díganme ustedes al menos una", ha señalado el delegado.

Al tiempo en que el Gobierno municipal ataja el vandalismo en las bicicletas, avanza en su promesa de pasar a gestión directa el servicio de BiciMad. Unos trámites que el alcalde se encontró preparado a su llegada a la alcaldía pero que entonces decidió paralizar para estudiar su viabilidad. Dos años y medio después, BiciMad pasará a ser gestionado por la EMT.