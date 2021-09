Fabiola García visita a Escola de Formación Agraria Fonteboa, en Coristanco, que forma a mozas no sector agrario

Segundo informou a Consellería nun comunicado, alí, onde 30 mozos e mozas participaron nun programa para o uso de drones no medio rural -financiado pola orde de axudas de Iniciativa Xove-, a titular de Política Social, ha agredecido o traballo do centro e reivindicou o valor das axudas da iniciativa.

"A través de Iniciativa Xove, a Xunta busca converter as ideas e proxectos da mocidade en realidade, así como en saídas profesionais", explicaron no comunicado, onde resaltaron ademais que un grupo de mozos do mencionado centro de formación participaron na primeira feira de proxectos Iniciativa Xove, celebrada este ano na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.

O Goberno galego destinou 15.000 euros a este proxecto da EFA Fonteboa durante o últimos tres anos. A través do programa, ofrécense ferramentas para construír, adaptar e usar un dron como ferramenta de traballo no medio rural. "Así, preténdese que o rural galego poida ter unha substitución xeracional formado e especializado", indicou a Fabiola García.