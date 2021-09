Núñez insiste y avisa de que el PP volverá a presentar su bajada de impuestos en el Debate sobre el Estado de la Región

Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración de la Avenida del Prado de Totanés (Toledo) junto a su alcalde, Antonio Barba, donde ha dicho que es fundamental que el presidente regional, Emiliano García-Page, escuche la propuesta de bajada de impuestos del PP.

El líder de los 'populares' ha recordado que esta iniciativa plantea bajar el impuesto de la Renta, la práctica eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones o la bajada de los impuestos de Transmisiones, Patrimonio o Actos Jurídicos Documentados. Además de bonificar a los jóvenes que se quieran hacer una casa en una zona poco poblada, apostar por la natalidad con bonificaciones o eliminar el impuesto a la compraventa de suelo industrial para que autónomos y pymes puedan desarrollar su actividad industrial.

Para Núñez "no puede ser" que Madrid, Andalucía, Murcia o Castilla y León bajen los impuestos y, en Castilla-La Mancha, García-Page "no quiera hacerlo". "No puede ser que mientras Sánchez pretende recaudar 80.000 millones de euros más, el Gobierno de Page se niegue a escuchar de forma reiterada la propuesta del PP para bajar los impuestos", ha añadido.

Así, ha destacado que el objetivo de los 'populares' es mejorar la competitividad, el consumo y la economía de las familias, así como garantizar la estabilidad del empleo, adecuando la política fiscal de Castilla-La Mancha a la del resto de Comunidades Autónomas.

CONSEJO DE GOBIERNO EXTRAORDINARIO

De otro lado, Núñez ha afirmado que espera que las medidas que se adopten en el Consejo de Gobierno extraordinario del próximo jueves sirvan para que la hostelería, el ocio nocturno o la empresa cultural y de ocio "tengan la capacidad de salir adelante", ya que es vital la apuesta por el tejido económico y productivo y por el mantenimiento de los empleos.

Pero también, ha añadido, espera un cambio desde el punto de vista sanitario, ya que las medidas de apertura, "que el PP apoya sin fisuras", deben ir acompañadas de una serie de medidas sanitarias, ya que la región sigue siendo la que menos test hace para detectar el coronavirus de España.

AUTOVÍA A-43

Núñez también se ha pronunciado sobre la negativa del Gobierno de Sánchez a la construcción de la autovía A43. Así, ha reclamado a la ministra y portavoz y exalcaldesa de Puertollano, Isabel Rodríguez, que explique por qué el Consejo de Ministros en el que está sentada ha decidido que no habrá autovía entre Puertollano y Extremadura.

Además, ha exigido a García-Page que explique con quién se ha reunido en el Ministerio o qué planificación ha hecho de la autovía durante estos seis años de mandato, ya que no vale con salir a decir que esta decisión "es una piedra en el camino".

Núñez ha reiterado que el PP castellanomanchego peleará, de la mano del PP de Extremadura, para revertir esta decisión del PSOE para que la construcción de la autovía vuelva a estar encima de la mesa.

Por último, el presidente del PP-CLM ha puesto en valor al alcalde de Totanés, Antonio Barba, que está trabajando para potenciar su municipio, mejorando zonas para la construcción de nuevas viviendas y que los jóvenes se queden en el pueblo. Además de distintas calles y avenidas para hacer de la localidad un lugar más habitable, así como los servicios sociales preocupándose, también, de las personas mayores.