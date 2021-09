La operación a vida o muerte de José Andrëa, excantante de Mägo de Oz, se realizará este 23 de septiembre

El mundo del rock en España está en vilo por la delicada situación de la salud de José Andrëa, el excantante de la banda Mägo de Oz. El artista iba a ser sometido a una intervención quirúrgica a vida o muerte la semana pasada, pero la operación se ha pospuesto.

"Tengo que informaros de que ciertos parámetros en diversos análisis preoperatorios no han salido satisfactorios ni como deseábamos, así que el equipo médico ha decidido por seguridad y para un mayor porcentaje de que todo salga bien, posponer mi operación hasta que esos parámetros se estabilicen. En caso de que todo vaya bien esperan operarme el día 23", escribió el artista en Facebook.

El cantante, nacido en Bolivia, quiso agradecer la atención que está recibiendo: "Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño y apoyo que he recibido estos días tanto de mis amigos y allegados, pero sobre todo de gente anónima y fans que me habéis hecho llegar vuestro cariño, sin duda superaré esto con toda la fuerza que he recibido", dijo.

El artista tuvo serios problemas de salud debido a una pancreatitis en la que perdió parte del intestino grueso, la vesícula y tres cuartas partes del páncreas. Pero estos problemas no se quedaron ahí.

"Tuve una hemorragia grave y se quedaron tocados los riñones, el hígado y otros órganos internos. Estuve ingresado cinco meses, dos de ellos en la UCI. Fue muy duro", contó en su día el cantante.

"Me tuvieron que poner una bolsa, con los intestinos por fuera. Y a los dos meses, volví al quirófano para que me reconstruyeran. Me metieron el intestino para adentro, para unirlo a los dos tercios de intestino grueso que me quedaban", explicó José Andrëa.

Durante un concierto, "apreté el diafragma para dar una nota muy alta y noté algo, un plaff. Enseguida apareció un bulto y ya sabía que era una eventración que me obligaría a pasar por el quirófano".

"Con todas las reparaciones que tengo ahí dentro los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano". Según le relataron, los médicos cifran las posibilidades de que no sobreviva en un 70%.