Qué son las eventraciones, el grave problema que ha llevado a Jose Andrëa, exvocalista de Mago de Oz, al quirófano

El exvocalista de rock del grupo musical Mago de Oz, Jose Andrëa, se enfrenta a una compleja intervención quirúrgica por la aparición de dos eventraciones el próximo 9 de septiembre. El artista ha reconocido que es una operación peligrosa y con un 70% de posibilidades de que no vaya bien.

"Con todas las reparaciones que tengo ahí dentro, los médicos no saben si mi organismo va a aguantar o si voy a tener un fallo multiorgánico y me voy a quedar en el quirófano", relata el cantante a 'El País'. De hecho, tuvo serios problemas tras sufrir una pancreatitis en 2013 y perder parte del intestino grueso, la vesícula y del páncreas.

Después, tuvo una hemorragia grave que afectó a "los riñones, el hígado y otros órganos internos", detalla. En estos últimos años ha tenido que ser sometido seis veces a una intervención en el quirófano por problemas del aparato digestivo.

¿Qué es una eventración y por qué aparece?

Una eventración es una hernia que aparece en la zona de la incisión tras una operación quirúrgica y que es el resultado de una mala cicatrización. "El resultado es un orificio en la pared abdominal por donde puede salir contenido intraperitoneal, con el posible riesgo de incarceración y estrangulación", explican desde el Hospital Clinic de Barcelona.

Tras una operación, las suturas para la herida se aplican en la zona de la incisión para que se cierre de forma adecuada. No obstante, hay factores que pueden influir en este cierre de la pared abdominal, además de los relacionados con la propia herida, como la infección o el hematoma. En el caso de que no se cierre la herida de forma correcta, se puede originar una hernia de este tipo.

¿Cuáles son sus síntomas?

A pesar de su gravedad, las eventraciones "no suelen presentar síntomas", aunque si no se tratan de forma precoz pueden "aumentar de tamaño y provocar molestias en el momento de realizar algún esfuerzo físico y/o después de comer, cuando el intestino se dilata", añaden los especialistas del Clinic.

Entonces, los síntomas incluyen la presencia de "una tumoración o deformidad de consistencia blanda en la pared abdominal" que se acompaña de molestias y dolor en esta zona. "En situaciones más graves puede quedar atrapada alguna víscera, oclusión intestinal o estrangulación, lo que requiere cirugía urgente".