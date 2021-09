Familiares de la joven agredida en O Carballiño: "Es una guerrera luchando una batalla".

"Está viva pero en coma. Con cuatro costillas, seis vértebras y la cadera rotas", señalan fuentes de la familia, que quieren justicia para evitar que "ninguna madre tenga que volver a pasar por lo mismo".

Por ello han iniciado una campaña de recogida de firmas con la que esperan que se reforme la Ley para que "ningún menor pueda aprovechar este vacío legal para destrozar una familia y quedar impune".

El agresor, al tener menos de 14 años, el agresor es inimputable y no puede recibir cargos penales sea cual sea el delito cometido. "Mi hermana sigue luchando por su vida. Los daños recibidos son tan graves que aún no podemos saber la magnitud que tienen, si logra salir con vida no volverá a ser la misma en ningún aspecto", ha explicado la hermana mayor.

Por ello piden que "se siga gritando, propagando la noticia y luchando por un cambio en la Ley del Menor para que no se pueda experimentar con la legalidad y la vida de una persona". La recogida de firmas en la plataforma de Change.org cuenta con más de 7.400 firmas.

En cuanto al agresor, está pendiente de evaluación por parte de los psiquiatras del Hospital Clínico Universitario de Santiago a donde fue trasladado desde el hospital ourensano. Una vez que se realice la valoración se prevé que la Xunta de Galicia asuma la tutela.