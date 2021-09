Troben 300 paquets de tabac britànic sense segell oficial en una nau de Silla

El passat 6 de setembre es va descobrir el tabac en una inspecció administrativa de la nau, on també hi havia 30 palets amb més de 125.800 filtres de cigarrets, altres tres de cartó blanc i roig amb l'anagrama d'una reconeguda companyia tabacalera i útils per a la confecció de paquets de tabac.

L'operació, informa l'institut armat, s'ha saldat amb la detenció d'un home de 47 anys de nacionalitat moldava i un altre espanyol de 57 anys, tots dos per delictes de contraban i contra la salut i la hisenda pública. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Carlet (València).