Dabiz Muñoz fue premiado este jueves como el mejor chef del año en los premios The Best Chef Adwards, a cuya entrega de premios acudió acompañado de sus compañeros, amigos y su mujer, Cristina Pedroche, que se mostró igual o más emocionada que su marido. Tanto es así que el vídeo de la celebración se ha hecho viral.

Muñoz ha visitado este viernes el plató de Espejo público, donde Susanna Griso le ha entrevistado tras ser galardonado como el mejor chef del año. El programa ha emitido un vídeo en el que puede verse el momento en el que el cocinero se entera que es la persona elegida para recibir el galardón en Ámsterdam y cómo se envuelve en un tierno abrazo con su mujer antes de subir al escenario.

"¿Qué supone Cristina en tu vida? ¿Cómo te ha cambiado?", ha preguntado la presentadora. "Supone todo. No quiero caer en frases hechas, pero es verdad que Cristina ha cambiado mi vida y sin duda me ha hecho mejor cocinero y me ha hecho ser mejor persona", ha respondido Muñoz mientras miraba el vídeo con una sonrisa en la cara.

El chef ha confesado que lo que más le gusta de su mujer es que es una persona sin filtros y natural, que a pesar de saber que puede estar en un sitio lleno de cámaras "parece que está en su burbuja, a ella le da igual, está feliz, está pletórica y lo demuestra a su manera y la verdad es que me encanta...". Eso sí, ha reconocido que en esto es parecido a su pareja, ya que él tampoco tiene mucho filtro, una persona que dice lo que piensa.

"El único filtro que tengo es no faltarle el respeto a nadie, a partir de ahí, digo las cosas como me salen de dentro y hay gente que se puede sentir más o menos ofendida, creo que nunca traspaso esa línea", ha comentado el cocinero.