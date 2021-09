El PP demana a Ajuntament de València i Generalitat que reconsideren la candidatura de la Copa Amèrica

El PP reclama a l'Ajuntament de València i a la Generalitat que reconsideren la seua decisió de no presentar la ciutat com a candidata a la 37 edició de la Copa Amèrica de vela, després que els organitzadors hagen acordat ajornar el termini per a triar la seu que acabava aquest mateix divendres.