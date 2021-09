Terelu Campos acudió este jueves a la gala de Secret Story para, entre otras cosas, tener una conversación con Bigote Arrocet, concursante con el que debatió sobre el polémico WhatsApp con el que habría roto su relación con María Teresa Campos. Eso sí, la tertuliana también habló de su situación sentimental.

La colaboradora de televisión le confesó a Jorge Javier Vázquez que no se sentía bien por haber hablado con el humorista, pues podría hacerle daño a su madre: "No me apetecía hablar con él y tengo la sensación de que le puede molestar a la única persona que a mi me importa".

Sin embargo, el catalán le agradeció que aceptara la propuesta de charlar con el cómico, y, además, le quitó hierro al asunto. "Yo creo que tu madre no creo que pueda sentirse molesta contigo con lo que ha sucedido", le respondió.

Tras estas palabras, la hermana de Carmen Borrego valoró que su madre podría pensar que la conversación era "innecesaria", aunque no le preguntará por ello. "Ni se lo he preguntado ni se lo preguntaré", dijo, pidiendo al equipo del programa y al público "colaboración" para que la veterana presentadora no se enterase.

La respuesta de Terelu motivó al conductor del reality a seguir preguntándole por el tema. "¿Has hablado con Carmen Borrego?", expresó. "No, he recibido mensajes bonitos", se limitó a decir la colaboradora, cambiando el rumbo de la charla.

"Terelu, estás muy sola en la vida", le dijo el presentador, entre bromas, a lo que la colaboradora, sonriente, contestó: "No creas, estoy magníficamente acompañada". Estas palabras provocaron una oleada de aplausos del público, y dejaron abierta la duda sobre su situación sentimental: ¿ha encontrado el amor Terelu Campos?