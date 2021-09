María Teresa Campos ha salido al paso de las declaraciones de su expareja, Bigote Arrocet, acerca de la ruptura entre ambos. El humorista, que se encuentra concursando en Secret Story, aseguró que era mentira que la hubiera dejado por Whatsapp, tal y como ella ha afirmado en varias ocasiones. "Yo hablé con ella y le dije que me iba a ir. Las cosas se acaban y punto. Las cosas no son para nada como se han dicho y me duele", se defendió él el primer día de concurso.

Unas palabras que han dolido a la periodista, que, muy tocada, ha desmentido este martes en Es la Manaña de Federico, de Es Radio. "Yo no quiero hablar de esta persona, he querido llamar para darte las gracias, pero no me compete lo que haga, que le vaya bien o mal, no tengo nada que ver con él y a ver si es posible que se hable de él sin hablar de mí. A mí me daña, que viva su vida y que no se meta con nada mío", aseguró la veterana comunicadora.

"Pero si lo tengo todo en el teléfono", comentó sobre la otra versión de su ruptura con el cómico. Y, además, se animó a decir algo sobre lo que él dijo, que volvía con ella por pena. "Por pena dice... No recuerdo nada más que la última vez. Si él dice que rompimos 10 veces, pues será verdad. No opino de él ni de su vida".

En cuanto a si se arrepiente de su relación de amor con Bigote, dijo rotunda: "No. Si conoces a alguien y estás con alguien... Lo que no quiero es decir palabras bonitas porque no se lo merece".

De otro de los temas, los famosos coches que él habría dejado en su casa, Teresa explicó que se ha librado de ellos después de tenerlos durante 5 años en el garaje. "Por una amiga, salió la oportunidad de dárselos a un señor y se los ha llevado con una grúa incluso voy a tener que pagar la grúa", aseguró la comunicadora.

Acerca del concurso de su ex, dijo: "Que gane el reality o haga lo que coño sea porque no lo voy a ver".