Lucía y Manuel han vuelto juntos, según ha revelado Fiama en 'Secret Story'

La última tentación acaba de comenzar y, aunque aún solo se ha mostrado un pedazo de lo que vivirán los participantes, los tentadores ya anunciados y los que están por llegar prometen dar mucha guerra.

Mientras que Isaac tendrá que saldar cuentas pendientes con Marina, quien fue su novia y amiga de su actual pareja, Lucía tendrá que hacer lo propio en su villa, pero con Manuel.

Ambos gaditanos entraron juntos a La isla de las tentaciones 3, pero salieron separados a causa de la infidelidad de él con Fiama. Una vez fuera, no fueron pocos los trastos que se tiraron a la cabeza, pero parece que podrían haber acercado posturas en esta edición.

Al menos, así lo reveló la propia Fiama, actual concursante de Secret Story y expareja de Manuel. A la canaria se le fue la lengua un poco durante la madrugada de este viernes y, en confianza con sus compañeros, soltó una bomba.

Cuando acaba de comenzar 'La última tentación', en otro de los programas de Telecinco podría haberse filtrado el desenlace de algunas de las parejas. Según reveló Fiama en 'Secret Story', Lucía y Manuel han vuelto.

"¿Manuel ha vuelto con Lucía?", le preguntó Luis Rollán. "Por lo visto sí", respondió muy tajante. "Según dicen en redes, yo qué sé", añadió, intentando arreglarlo.

"Bueno, en redes dicen cada cosa", rebatió una compañera, pero ella saltó rápidamente. "No, no, ya...", respondió, dejando claro que no eran solo habladurías. "Y en su pueblo, que vive en montón de gente", añadió Lucía Pariente mientras Fiama asentía.