Wyoming, sorprendido con el vestuario de Sandra Sabatés en 'El Intermedio'

Tras concluir su monólogo de inicio de este jueves en El intermedio, Wyoming se dirigió a la mesa del programa de La Sexta para comenzar con las noticias del día, pero antes de empezar, se quedó sorprendido con el vestido de Sandra Sabatés.

"¡Andá! Qué bien te sienta el look sesentero", afirmó el presentador al ver lo que llevaba puesto su compañera, que no dudó en responderle: "Así vamos a juego". El madrileño fingió que no la había entendido: "¡Ah sí! ¿Con la corbata?", preguntó.

Pero la presentadora, con una sonrisa en la cara, le corrigió: "No Wyoming, con tu edad...", mientras daba comienzo al programa del día mientras el conductor del programa de La Sexta miraba hacia los lados desconcertado por la respuesta.

Creía que se refería a la corbata, pero no. #elintermedio https://t.co/JdCqMluYj6 — El Intermedio (@El_Intermedio) September 16, 2021

Pero no es la primera vez que el presentador hace algún comentario sobre el vestuario de Sabatés. En la anterior temporada, en el mes de junio, le preguntó a la periodista si iba en bañador.