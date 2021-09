La 15K Nocturna causarà aquest dissabte talls de trànsit i desviaments d'autobusos a València

La regidora d'Esports, Pilar Bernabé, ha presentat hui aquesta cita esportiva que enguany ha variat el seu recorregut habitual per a respectar la normativa vigent, i que es desenvoluparà en un circuit 100% urbà, "amb totes les mesures per a garantir la seguretat de corredors i corredores". La prova discorrerà, fonamentalment, pels carrers de les zones est i centre de València, ha detallat el consistori en un comunicat.

El Centre de Gestió de Trànsit informa de talls d'alguns carrers dels districtes de Poblats Marítims, Camins al Grau, Ciutat Vella o l'Eixample, així com el desviament de l'EMT a partir d'última hora de la vesprada.

La prova, que té l'eixida a les 22.00 hores des del carrer de l'Enginyer Manuel Soto (entre la rotonda de la Marina Sud i el carrer de Joan Verdeguer), serà escalonada, i està previst que l'últim participant passe la meta al voltant de la 01.30 de la matinada.

El recorregut serà el següent: Enginyer Manuel Soto, avinguda del Port (en contra direcció al trànsit rodat), Plaza Zaragoza, Albereda, marginal esquerra de l'antiga llera del riu Turia, Pont de les Arts, marginal dreta de l'antiga llera del riu Turia, plaça Amèrica, Navarro Reverter, Porta de la Mar, carrer Colón, carrer Alacant, Germanías, Gran Vies Marqués del Turia, Jacinto Benavente, Alcalde Reig, avinguda Professor López Piñero, pont de Monteolivete, avinguda França, carrer Menorca, avinguda Balears i Joan Verdeguer.

Prèviament a la carrera, que suposarà el tancament al trànsit dels carrers inclosos dins del circuit i accessos a les mateixes, es tancarà la calle Enginyer Manuel Soto a partir de les 16.00 hores, entre la rotonda de la Marina Sud i Joan Verdeguer, per al muntatge de l'eixida. Mentre que el muntatge de la meta, a partir de les 19.00 hores, suposarà el tall de Joan Verdeguer a l'altura de l'Enginyer Manuel Soto.

Els talls al trànsit de les vies per on discorre la carrera aniran obrint-se de forma progressiva conforme al pas dels i les participants.

AFECCIONS EN L'EMT

Amb motiu dels corts al trànsit per la celebració de la 15K, a partir de les 19.00 hores les línies 4, 19, 30 i 92 alteraran el seu recorregut. Ja amb l'inici de la prova, es desviaran les línies 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 70, 71, 81, 89 i 90, així com les línies nocturnes N1, N2, N7, N8, N9 i N10. Les persones usuàries poden consultar tots els desviaments en la web, App o xarxes socials de l'EMT València.

La prova també obligarà a avançar a les 21.15 hores la finalització del servici de les línies C1, 4, 13, 18, 19, 30, 40, 79, 80, 94 i 95. A la mateixa hora, la línia 92 deixarà de circular en la zona del Grau i entre Plaça d'Espanya i la Malva-rosa, així com la 93 entre el Passeig Marítim i l'avinguda Germanies. Quant a la línia 99, finalitzarà el seu servei a partir del tall en zona de la Malva-rosa.

MESURES DE SEGURETAT

Respecte a les mesures de seguretat d'aquesta carrera, organitzada per la Fundació València Club-Atletisme, amb la col·laboració de l'Ajuntament de València i el patrocini de diferents empreses, ha detallat que, per exemple, es prendrà la temperatura a tots els participants i l'ús de la màscara serà obligatori fins a moments abans de l'eixida.

Així mateix, es realitzaran set eixides de 1.000 corredors per cadascuna, quedant delimitat per marques pintades a l'asfalt d'eixida per a cada corredor amb una distància de metre i mig entre aquests.

En la presentació d'aquesta prova també han participat el director de la carrera, Rafa Blanquer; el director de projectes de la Fundació Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez; el responsable de la zona de Levant del Banco Mediolanum, Javier Fano; i la directora de comunicació de l'empresa Joma, Mónica del Arzo. Tots ells han agraït "l'esforç realitzat perquè les carreres populars com aquesta tornen al carrer".