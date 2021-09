Vox pedirá una auditoría de la Cámara de Cuentas para subvenciones municipales en cooperación al desarrollo

En este sentido, el portavoz adjunto de Vox, Gonzalo García de Polavieja, presentará este viernes en la comisión de fiscalización una propuesta clara que tendrá que someterse a votación en el Pleno de la próxima semana: "elevar una petición a la Cámara de Cuentas de Andalucía para que quede incluida en su próximo plan de actuación la realización de un informe auditor lo más detallado posible, sobre los procesos de justificación de los gastos realizados en los países de destino de los proyectos realizados por las entidades adjudicatarias de las subvenciones otorgadas por la delegación de cooperación al desarrollo desde el año 2017", según informa en un comunicado.

Para Polavieja, "son varios años destinando partidas importantes del dinero de todos los sevillanos a proyectos de los que se desconoce por completo su destino y realización. Es hora de saberlo, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes".

El concejal de Vox ha aludido a la condena "por un delito de fraude de subvenciones del antiguo gerente de la fundación DeSevilla, Miguel López Adán, exdirigente de Izquierda Unida". Según el edil de esta formación, "está justificada la realización de dicha auditoría porque teniendo en cuenta que el dinero destinado a cooperación al desarrollo se invierte en poblaciones a miles de kilómetros de distancia, se puede tornar en una labor complicada, comprobar la correcta ejecución de estas subvenciones".

Además, Vox "quiere aprovechar la propuesta para que se exijan a estas entidades que mejoren sus herramientas de información y justificación de los gastos". A esto, añade el grupo municipal que se incluya también en el protocolo de funcionamiento "no conceder pagos a cuenta en ninguna de las subvenciones que se adjudiquen, para evitar que, en el caso de no justificarse correctamente el gasto derivado del proyecto subvencionado, esta administración local no pueda recuperar el dinero, en aquellos casos que la normativa lo permita".

Para Polavieja, "no deberíamos recibir el voto negativo de ningún grupo político, puesto que lo único que pretendemos en Vox es saber dónde va el dinero de los sevillanos, en qué se utiliza y cuál es el resultado final de esos proyectos", ha concluido.