Cano reitera la "imminent" presència en Orriols del grup policial específic creat per al barri

Així, el responsable municipal ha assenyalat que hi haurà "actuacions immediates" i ha afegit que es contemplen treball "a curt i a mitjà termini", atés que no es tracta d'una solució a curt termini".

Cano s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit per a presentar la nova Ordenança de Convivència, preguntat per eixe grup policial específic que integrarà la Policia Local de València i la Policia Nacional i que treballarà en la zona d'Orriols en la qual es produeixen en l'actualitat més conflictes.

La creació d'aquest dispositiu es va anunciar aquest dimecres després de la reunió que van mantindre Aarón Cano i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, al costat de responsables de tots dos cossos policials per a abordar els problemes que s'estan donant en el citat barri i adoptar mesures per a frenar-los.

Cano, que després d'eixa trobada va assenyalar que la posada en funcionament del nou grup policial era "imminent", ha repetit aquesta jornada eixa mateixa idea. Ha comentat que aquest dimecres es van celebrar dos reunions per a tractar aquests assumptes i ha apuntat que aquest dijous hi ha una tercera. "S'està treballant per a l'aplicació immediata", ha exposat l'edil.

El titular de Protecció Ciutadana ha agregat que les actuacions d'eixe equip de Policia Local i de Policia Nacional aniran "en funció de les competències de cada cos" encara que no ha desvetlat cap d'elles per tractar-se d'un "treball policial". "M'aneu a permetre el sigil necessari perquè estem parlant de treball policial", ha asseverat.

Després d'açò, Aarón Cano ha subratllat que "el treball i la presència d'eixe grup va a ser imminent". El regidor, que ha assegurat que se sap "el que cal fer en Orriols", ha lamentat "expressions que determinats grups polítics usen" i que "porten a la frustració".

"Sabem com hem d'atallar-ho però no és una solució a curt termini. Entenc que la gent proteste; va a haver-hi actuacions immediates", així com "actuacions a curt termini i a mitjà termini", ha declarat l'edil.