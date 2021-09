AECC València impulsa la investigació en càncer amb quatre noves ajudes predoctorals

En concret, els projectes d'aquesta cinquena edició permetran l'estudi de noves vies per a millorar l'abordatge del càncer i personalitzar els tractaments de diferents tumors, com el càncer de pulmó -el més mortal a la Comunitat- o el càncer de mama -el segon amb major incidència-.

"El nostre propòsit com a associació, alineat amb el de l'OMS, és aconseguir el 70% de supervivència en càncer en 2030 i, per a açò, és necessària la investigació", ha explicat el doctor Antonio Llombart, vicepresident d'AECC València.

Gràcies a aquestes ajudes que concedeix l'associació, els joves podran desenvolupar els seus projectes en centres de referència en l'àmbit de la investigació oncològica a la Comunitat Valenciana. Les ajudes tenen una durada de tres anys, prorrogables fins a un any més, i una dotació total que pot aconseguir fins als 88.000 euros -22.000 euros per any- i que és possible gràcies a la recaptació del circuit de carreres i marxes solidàries Runcáncer.

Des de 2016, l'Associació Espanyola Contra el Càncer de València ha destinat 1.944.667 d'euros a impulsar la investigació en càncer, situant-se com una de les entitats pioneres en el desenvolupament de nous projectes científics que contribuïsquen a l'abordatge del càncer.

Pel que fa al programa d'ajudes predoctorals, 23 joves investigadors han pogut desenvolupar la seua carrera gràcies al finançament que reben de l'Associació, una xifra que situa AECC València com una de les Juntes de l'Associació amb major inversió i nombre de projectes científics finançats a nivell nacional.

Segons l'últim informe de la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer, la supervivència en homes se situa en 55,3% actualment, amb un augment de 3,3 pel que fa al 2015, i en dones se situa en un 61,7% amb un increment de 2,6 punts respecte al mateix any. No obstant açò, hi ha tumors amb supervivència baixa com a pàncrees, esòfag o fetge i uns altres amb les supervivències estancades com per exemple laringe, estómac o pulmó que necessitarien més investigació. "Per açò seguim demandant major finançament per a l'impuls de nous projectes que aconseguisquen millorar la supervivència", ha afegit el doctor Llombart.

Per a seguir contribuint a la investigació, AECC València celebra aquest mes de setembre el seu col·lecta, que ha comptat amb el suport dels equips d'investigació dels organismes valencians de referència en aquest àmbit.

El pròxim 22 de setembre, en el marc de la celebració del Dia Mundial de la Investigació en Càncer, l'Associació traurà 110 taules petitòries als carrers valencians com culmen a la recaptació, amb totes les mesures higièniques i de prevenció necessàries.