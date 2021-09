Marisa Jara cumple su sueño y anuncia su embarazo

Hace unos meses Marisa Jara compartía con todos sus seguidores que estaba recuperada del cáncer de estómago que sufrió en 2019 y que había llegado el momento de intentar cumplir su sueño de ser madre con su pareja, Miguel, sometiéndose a un tratamiento de fertilidad.

Una semana después de desmentir la noticia de su embarazo, este jueves ha anunciado que, oficialmente, va a ser madre y ya ha cumplido tres meses de gestación. Una gran noticia que ha compartido en sus redes con una imagen actual de su barriga.

"Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que voy a se rmamá. Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé", ha compartido en Instagram.

En el mes de abril ya tuvo que hacer frente al problema de su útero por un mioma de 15 centímetros que estaba ocupando casi todo su útero. Tiempo después de su recuperación, los medios comenzaron a tratar los rumores de un embarazo y la modelo no tardó en replicar por redes: "No es verdad. No publiquéis noticias falsas".

Según ha confesado a sus seguidores, tras hablarlo detenidamente con su psicóloga y de acordarlo con su ginecóloga, esta misma mañana ha podido compartir que "todo marcha bien" y que, al ser paciente de riesgo, ha tenido que esperar por "no hacer sufrir" a los que le han apoyado en el proceso.

"Ha sido duro no poder compartirlo con vosotros, sabéis que os he hecho partícipes durante todo el procedimiento, pero los profesionales me aconsejaron esperar a los tres meses para no crearme falsas ilusiones y no empeorar mi bienestar emocional", añade, antes de agradecer a sus familiares, amigos, seguidores y medios a la hora de preguntar por su bienestar y tratamiento.

Optimista y fuerte, tras anunciar que había superado sus problemas de salud, confirmó que iba a intentar quedarse embarazada y finalmente, con felicidad, anuncia que lo ha conseguido, recibiendo la enhorabuena de sus compañeros y amigos en su Instagram.