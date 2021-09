El Gremio de Hoteles de Barcelona pide acabar con la política del "no a todo" y critica que la ciudad está "desordenada"

El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, ha pedido este jueves acabar con la política del "no a todo" que, a su juicio, lleva a cabo el Ayuntamiento. También ha criticado que la ciudad está "fea" y "desordenada" desde hace dos años, principalmente por los "bloques amarillos" de hormigón y por las "pintadas en el suelo".

En rueda de prensa, Clos ha pedido "recuperar la Barcelona del sí", en referencia al "sí" a la ampliación del Aeropuerto de El Prat y a la construcción del museo del Hermitage. "La ampliación no está pensada para hoy, ya que quizá ahora es suficiente. Es una inversión a la capacidad de crecer en el futuro", ha dicho en referencia al aeropuerto.

Respecto al Hermitage, ha señalado que "hace tiempo que en Barcelona no hay un impacto mediático mundial de algo exclusivo, algo que motive a los visitantes a volver aunque ya conozcan la ciudad", como, ha asegurado, sí ocurre en otras ciudades europeas.

Lamenta haber pedido "la Barcelona bonita y potente"

Clos también ha lamentado haber perdido "la Barcelona bonita y potente" ya que "desde hace dos años está fea y desordenada". En este sentido, se ha referido a "la limpieza, que no funciona como tendría que funcionar; las alteraciones en las aceras; los bloques amarillos; las pintadas en el suelo, etc". Además, ha asegurado que "esto no lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes".

"Está genial querer generar nuevos segmentos de negocio, pero esto no se consolida de un día para el otro"

Preguntado por el contacto del sector con el Ayuntamiento, ha respondido que es la primera vez que los hoteles se encuentran con "una separación tan intensa entre las instituciones y el mundo empresarial" y ha señalado que en el gobierno municipal -formado por los comuns y el PSC- "te encuentras a un parte que está encantada y a otra que ve el problema y piensa en cómo arreglarlo".

Por otra parte, y en relación búsqueda de alternativas para que la economía deje de depender tanto del sector turístico, el presidente del Gremio ha recordado que "Barcelona no es puramente industrial, lo que genera una riqueza constante es el turismo y, aunque está genial querer generar nuevos segmentos de negocio, esto no se consolida de un día para el otro".

60% de hoteles abiertos y 50% de ocupación

En cuanto a la situación derivada de la pandemia, Clos ha explicado que sólo el 60% de los hoteles de la ciudad están abiertos y que, además, "esto no quiere decir que estén abiertos al 100%. Algunos, sobre todo los grandes, tienen plantas cerradas porque la ocupación no da".

La ocupación, ha indicado, ha estado en torno al 50% de media durante los tres meses de verano. Concretamente, ha sido de un 30% en junio, de un 55% en julio y de un 65% en agosto. Eso sí, ha remarcado que, "si tuviéramos todos los hoteles abiertos, la ocupación durante este último trimestre sería del 20%".

En este sentido, ha detallado que, mientras en la misma época del año 2019 "65.000 personas dormían en Barcelona cada día, estos días hemos tenido 13.000". Clos también ha subrayado que el 50% de los 35.000 trabajadores del sector sigue en ERTE y ha esperado que éstos puedan alargarse tras acabar el año, "sobre todo en los sectores más damnificados".

"Confiamos que en febrero de 2022, a partir del Mobile y del ISE, se inicie progresivamente la normalización"

En total durante toda la pandemia, las pérdidas del sector hotelero barcelonés alcanzan los 2.700 millones de euros. Y es que, además de la baja ocupación, el presidente del Gremio ha explicado que los precios también han bajado alrededor de un 40%. Eso sí, "gracias a esto hemos podido salvar el trimestre, porque Barcelona se ha llenado de turismo nacional, algo que no pasaba nunca".

De cara a final de año, Clos ha esperado que el 85% de los hoteles de la ciudad puedan abrir, principalmente por el inicio de la temporada de congresos y el turismo de negocios. "Confiamos que en febrero de 2022, a partir del Mobile y del ISE, se inicie progresivamente la normalización", ha dicho.