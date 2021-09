Solo hoteles que cumplan con los derechos laborales: así es la central de reservas que preparan 'Las Kellys'

El sindicato de camareras de piso de Cataluña 'Las Kellys' prepara una central de reservas para que los viajeros puedan reservar alojamientos teniendo en cuenta, además de las instalaciones y las vistas, el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores.

A través de una campaña de micromecenazgo, el sindicato ha conseguido recaudar la financiación necesaria -un mínimo de 60.000 euros- para impulsar una plataforma vinculada al Sello de Trabajo Justo y de Calidad y asegurar que estos hoteles respetan los derechos de uno de los sectores más maltratados del mercado laboral.

"La idea de hacer esta central de reservas nos la dieron las personas que nos apoyan en redes sociales, en reuniones y en charlas. Nos preguntaban qué podían hacer para reservar habitaciones con nosotras", cuenta Vania Arana, portavoz de 'Las Kellys'.

"Hemos pasado de hacer 12 o 15 habitaciones por jornada a barbaridades como 30 o 35"

Otro de los motivos que ha impulsado a estas trabajadoras a crear esta plataforma, señala, es la "falta de voluntad política" respecto a la puesta en marcha de este sello de Trabajo Justo: "Se aprobó en el pleno del Parlament de Catalunya en noviembre de 2018 y tendría que estar ya desarrollado y aplicado, pero no se ha hecho".

Ante este inmovilismo frente a las duras y precarias condiciones de trabajo de las camareras de piso -que además han empeorado con la pandemia- el sindicato puso en marcha un 'crowdfunding' para crear su propia central de reservas, que prevén poner en marcha a principios de 2022.

Externalizaciones, sobrecarga de trabajo y horas extra sin pagar

Las condiciones laborales de las camareras de piso no han hecho más que empeorar en los últimos años, lamenta Arana: "Hubo un 'boom' de externalizaciones con el único afán de quitar derechos laborales porque, cuando no eres parte de la plantilla del hotel, desaparecen", cuenta, y denuncia que la carga laboral se ha vuelto mucho más intensa: "Hemos pasado de hacer 12 o 15 habitaciones por jornada a barbaridades como 30 o 35".

Esto, señala, provoca que las jornadas se alarguen más allá de las ocho horas, pero las horas extra "no te las pagan, porque te culpan de no haber sacado las habitaciones a tiempo, y la trabajadora está condenada a hacerlas igualmente porque, al ser externa, si no lo haces, al día siguiente ya no te cogen ni en ese hotel ni en muchos otros".

"Muchas compañeras se llevan un bocadillo y van dando mordiscos mientras trabajan, porque no les da tiempo a comer"

Esta carga excesiva de trabajo, denuncia Arana, ha provocado una proliferación de enfermedades laborales: "Hay mujeres de 30 años que ya están enfermas de por vida. Habían entrado sanas y, por la sobrecarga de trabajo, se han hecho daño en un hombro que ya no tiene solución o en las manos o en la espalda".

Además, añade que coger la baja es, en muchas ocasiones, motivo de represalia: "Cuando te pones enferma por esto, encima sufres acoso y te califican como una mala trabajadora porque coges la baja, cuando no tienes más remedio que cogerla, porque así no puedes trabajar".

Cuenta también que, pese a la dureza del trabajo, en muchas ocasiones no tienen descansos, ni siquiera para comer: "Muchas compañeras se llevan un bocadillo y van dando mordiscos mientras trabajan, porque no te da tiempo a calentarte un plato y sentarte a comer. Algunas le dan un mordisco y el bocadillo ya se queda ahí hasta que acaban a las seis o a las siete de la tarde".

"¿En qué momento se perdió la humanidad y pasamos a ser basura?"

Y a todas estas condiciones hay que añadir, por una parte, un sueldo bajo - cuenta que la empresa de servicios está pagando 38 euros por una jornada laboral que, "aunque ponga que es de ocho horas, son más"- y, por otra, el "maltrato verbal". "He visto a la jefa gritar a compañeras y decirles que, si no les gustaba, que se largasen, pero ellas no pueden darse el lujo de irse. Y yo me pregunto: ¿En qué momento se perdió la humanidad y pasamos a ser basura?".

La pandemia ha empeorado aún más las condiciones

Arana denuncia que la pandemia de coronavirus ha empeorado aún más las condiciones de estas trabajadoras, llegando incluso a ser engañadas: "Muchas compañeras se quedaron sin trabajo de la noche a la mañana porque casi todas estaban contratadas por empresas externas. Además, en algunos casos les hicieron firmar una baja voluntaria, porque muchas no sabían a lo que se enfrentaban, y las dejaron sin derecho a nada".

Muchas de ellas se vieron sin ingresos, teniendo que acudir a recoger alimentos de las redes solidarias que se activaron

En los tres meses de confinamiento, cuenta, muchas de ellas se vieron sin ingresos, teniendo que acudir a recoger alimentos de las redes solidarias que se pusieron en marcha en aquel momento. "Suerte que se activaron las asociaciones vecinales, porque fueron los vecinos los que empezaron a ayudar, y también las parroquias. La frase 'sólo el pueblo salva al pueblo' se aplicó aquí perfectamente", señala.

Una vez se reactivaron las reservas, las malas prácticas siguieron ocurriendo: "A algunas compañeras que estaban en ERTE les dieron horarios de ocho horas, así que ellas pensaron que volvían a trabajar en jornada completa, pero a la hora de cobrar se dieron cuenta de que sólo las habían sacado parcialmente del ERTE y que, pese a hacer las ocho horas, una parte de la jornada se la pagaba el SEPE".

Además, pese a la dificultad añadida a la hora de limpiar y desinfectar los alojamientos por el virus, el número de habitaciones no sólo no bajó, sino que se incrementó: "Si en un hotel trabajan 10 camareras, sacaban a tres del ERTE que tenían que hacerlo todo".

¿Qué deberán cumplir los hoteles para aparecer en la plataforma?

Entre los requisitos que se exigirán a los hoteles para poder aparecer en esta central de reservas, se encuentra el respeto y el cumplimiento del Convenio Colectivo del Sector de la Hostelería y Turismo. "Las compañeras tendrían que estar bajo el convenio de hostelería, pero no lo están, están bajo el convenio de limpieza, con contratos de técnicas, de auxiliares...", asegura Arana.

Estos alojamientos también deberán dejar de externalizar y de subcontratar a los trabajadores que ocupen puestos nucleares de la actividad hotelera, como es el caso de las camareras de piso, y cumplir con las Leyes de Prevención de Riesgos Laborales para acabar, entre otras cosas, con la sobrecarga de trabajo que provoca enfermedades.

Además, los hoteles también deberán garantizar la igual retribución entre hombres y mujeres, la contratación de personas que forman parte de colectivos vulnerables e impulsar medidas relacionadas con el fomento del trabajo estable y de calidad, como las contrataciones indefinidas. Y, para asegurar que estos requisitos se cumplen, los alojamientos que aparezcan deberán contar con representación sindical de 'Las Kellys'.

"Hay que anteponer los derechos humanos a los mercantiles y vamos a demostrar que, además, es rentable hacerlo"

"Para tener estos derechos, no tendríamos que estar enfrentados constantemente. Tendrían que estar ahí y no ser motivo de discusión. Esto hay que interiorizarlo y creemos que, con la central de reservas, lo podemos hacer. Hay que anteponer los derechos humanos a los mercantiles y vamos a demostrar que, además, es rentable hacerlo", apunta Arana.

Por otra parte, y ante el "turismo masivo que sólo nos ha traído pobreza", asegura que la intención es que esta plataforma sirva para fomentar el trabajo de calidad, no sólo para las camareras de piso, sino para todo el sector turístico: "Sabemos que es un proyecto muy grande, muy ambicioso, pero poco a poco podremos revertir todo esto".