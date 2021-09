Ainhoa Arteta reaparece en Instagram para agradecer el apoyo de sus fans: "No os imagináis la fuerza que me dais"

No se puede negar que lo que está viviendo en las últimas semanas Ainhoa Arteta dista bastante de ser la mejor época de su vida. Tras haber superado la Covid, ya durante el verano, el ingreso urgente en un hospital tras sufrir un infarto le ha supuesto la amputación de varios dedos. Y a este delicado estado de salud hay que añadirle una separación de su cuarto marido, Matías Urrea, que parece que se está complicando para ella, que se ha trasladado a su tierra, Euskadi, para descansar tanto física como mentalmente.

Durante todas estas horas bajas, los fans de la cantante lírica no han cesado de mostrarle su cariño y deseando su pronta recuperación a través de cientos de mensajes a través de las redes sociales. Y aunque Arteta estaba un poco despegada de las mismas, ha decidido regresar para agradecer precisamente todos esos ánimos que le han hecho llegar.

Ha escogido tanto Instagram, donde cuenta con algo más de 47.000 seguidores, como Twitter (16.000 followers) para colgar una fotografía en la que se ve favorecida (no solo es de promoción, sino que no es la primera vez que la usa) y con un mensaje que certifica que ha precisado de esos fans para superar estos momentos.

"Millones de gracias a todos mis seguidores, amigos y compañeros de profesión por las muestras de cariño y apoyo que recibo cada día. No os podéis imaginar la fuerza que me dais para seguir peleando", comenzaba diciendo, así como que el proceso para volver a estar al 100% no ha hecho más que empezar.

"Ahora estoy en plena recuperación", explicaba Arteta, que asimismo aseguraba tener "muchísimas ganas de volver pronto a los escenarios para seguir compartiendo momentos únicos" con sus seguidores. "¡Os quiero!", finalizaba, en un post que se ha llenado de comentarios de apoyo de rostros conocidos y compañeros.

Marta Sánchez le respondía "¡Queremos verte pronto!"; Raquel Meroño le decía que era "una leona"; Gonzalo Miró tiraba del ánimo vasco con un "Aupa Ainhoíta"; y como ellos otras tantas celebrities: Josie, Rossy de Palma, Loles León, Diana Navarro, Itziar Castro, Samanta Villar, Joe Crepúsculo, Antonia San Juan o Carmen Lomana, entre otras.