Ana Rosa, amiga íntima de Ainhoa Arteta, explica cómo se encuentra: "Está bien, está serena y bien acompañada"

Los rumores sobre el estado de salud Ainhoa Arteta han invadido las redes sociales, muchos apuntaban a que la soprano había sufrido un infarto y que había perdido varias falanges. Todo esto, junto a la noticia de que ya se han iniciado los trámites de separación de su marido Matías Urrea hacen que la cantante lírica esté en el ojo de la polémica.

La artista ya ha salido para desmentir los rumores que circulaban entorno a su estado de salud y ha aclarado que no sufrió un infarto sino que a raíz de un cólico nefrítico derivó en una infección renal y eso provocó que su estado empeorara. No obstante, los rumores continúan después de que la cantante rompiese su silencio, por ello, su íntima amiga Ana Rosa Quintana ha decidido dar la cara por ella este miércoles en directo.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha aclarado que la soprano se encuentra estable, recuperándose junto a su familia y que no tiene pensado hablar sobre su separación, ya que está enfocada en "cosas más importantes". La comunicadora ha comentado que los rumores de infarto no son ciertos, y que lo que provocó que Arteta fuese ingresada fue una infección renal. "Esto es para tranquilizar a los que la quieren y la queremos, porque me consta que la ha llamado todo el mundo", ha empezado diciendo Ana Rosa.

"Yo estaba con Ainhoa en Sevilla en el hospital el día que le dieron el alta. Ainhoa no ha tenido ningún infarto, Ainhoa ha tenido un cólico nefrítico, una intervención, la piedra debería estar en mal sitio, no sabemos si ya había infección, el caso tuvo que ser trasladad desde el Puerto de Santa María hasta el Virgen de Rocío de Sevilla en estado gravísimo en helicóptero. Estuvo, yo creo, 10 días en la UCI, sale de la UCI, ha estado en planta un mes", ha explicado la periodista en directo.

Quintana ha detallado que ahora ya está bien, que está recuperándose en Bilbao junto a su familia y que no hay nada de que preocuparse. "Una persona que ha estado al borde de perder la vida, yo creo que lo está llevando muy bien. Le han tenido que amputar la falange de un dedo de la mano derecha y otra pequeña falange de un pie que no le impide caminar. Se está rehabilitando al haber estado tanto tiempo en el hospital, pero está bien, está serena, no tiene ningún problema, está acompañada por sus amigos y su familia", ha añadido Ana Rosa.

La comunicadora ha contado que sabe esta información de primera mano, ya que estuvo con ella en el hospital y que, además, hablan a menudo. "La he visto guapa, delgada, con fuerza, con energía... Es una persona que ha vivido todo lo que ha vivido, que ha triunfado en todo el mundo, una luchadora nata, nos da una lección a todo el mundo. Dice: 'Si yo he estado que pensaba que no iba a ver a mis hijos', pues haber perdido una falange de un dedo, no le gusta a nadie, pero lo lleva estupendamente, incluso con humor", ha detallado la periodista.