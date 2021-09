El Centre d'Idiomes de la UV oferirà cursos de valencià i anglés al campus d'Ontinyent

Aquesta col·laboració es traduirà en cursos d'anglés de 90 hores, d'octubre de 2021 a maig de 2022, en horari de matí (de 12.00 a 14.00h.) per al nivell B2; i en horari de vesprada (de 16.00 a 18.00h.) per al nivell B1, en tots dos casos dos dies a la setmana (dimarts i dijous).

A més, l'oferta d'ensenyament en anglés inclou també cursos més curts, d'unes 45 hores de durada, d'octubre a maig també, destinats a les persones majors de la UniSocietat.

Es tracta de cursos d'anglés pràctic per a viatjar, dissenyats ex profeso pels docents del Centre d'Idiomes de la UV, en els quals s'aprendran estructures gramaticals senzilles i vocabulari específic per a accions bàsiques de turisme a l'estranger.

VALENCIÀ

Pel que fa a l'ensenyament del valencià, el Centre d'Idiomes de la Universitat de València impartirà a Ontinyent cursos del nivell C1 dissenyats per a superar les proves de certificació oficial tant de la JQCV, com de l'EOI o de la Cieacova.

Es tracta de cursos de 90 hores de durada, entre octubre de 2021 i maig de 2022, tant en horari de matí com de vesprada (de 12.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00, respectivament) dos dies a la setmana (dilluns i dimecres).

A més, s'ha programat també un curs específic de valencià per als nostres majors de la UniSocietat.

El seu objectiu és ensenyar a escriure correctament en valencià de manera pràctica, a partir de textos que crearà el propi estudiant seguint tècniques d'escriptura creativa.

Els models textuals que s'utilitzaran correspondran a una selecció de textos de prestigioses obres literàries escrites en valencià.

DESCOMPTES PER A ESTUDIANTS UV

Igual que succeeix en la resta de Campus de la Universitat de València, el Servei de Llengües i Política Lingüística subvenciona els cursos d'anglés i valencià per als estudiants del Campus d'Ontinyent.

El preu a pagar per aquests cursos de 90h per als estudiants UV és de 330€, quan el preu dels mateixos cursos per al públic en general ascendeix a 522€.

En definitiva, la Universitat de València demostra així, una vegada més, el seu compromís amb el desenvolupament local i regional que estableix l'Estratègia de Lisboa.

En aquest cas en particular amb la ciutat d'Ontinyent, la comarca de la Vall d'Albaida i els seus territoris veïns, promovent el plurilingüisme i la internacionalització a través d'aquesta nova col·laboració entre aquest Campus universitari i el Centre d'Idiomes de la Universitat.

Els cursos tindran lloc a les aules del Campus d'Ontinyent (Av. Conde Torrefiel, 22) i seran impartits per docents de reconegut prestigi del Centre d'Idiomes de la Universitat de València.