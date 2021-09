La Xunta garantiza que se van a "depurar todas las responsabilidades" por vaciar embalses, que "permitió" la CHMS

En respuesta a preguntas de todos los grupos en el pleno del Parlamento, Ángeles Vázquez ha centrado buena parte de su intervención en cargar contra el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, a quien acusa de que "permitió los vaciados de este calibre" sin comunicación "oficial" en "ningún momento" a la Xunta, tal y como establece la "normativa vigente". "Algo que no hace por ignorancia o porque no le da la gana", dice sobre el titular de la Confederación.

Deja claro que "no hubo comunicación" a la Xunta, por lo que "no hubo trámite y no podría procederse a ningún vaciado", pues incluso "en caso de que la Consellería no respondiese, el silencio sería siempre negativo, nunca positivo".

"Cómo es posible tal ignorancia administrativa de un alto cargo", ha espetado la conselleira de Medio Ambiente a Quiroga. Califica la actitud del presidente de la CHMS "de irresponsable, temeraria e intencionada". De hecho, ha cuestionado si quieren "ocultar" algo por parte de la Confederación y el PSOE, de manera que se pregunta si el vaciado se debe a "intereses ocultos".

Reprueba que la Confederación "no hizo nada y sigue sin hacerlo". Asegura que este miércoles la Xunta ha recibido una notificación de la CHMS de que se investiga lo sucedido, pero Ángeles Vázquez indica que lleva "cinco minutos" saber si la Confederación "autorizó o no el vaciado" y si, "conforme a la ley", "notificó" esa decisión a la Xunta.

XUNTA ACTÚA CON "CONTUNDENCIA"

En cambio, la conselleira ha defendido que la Xunta ya ha tomado medidas "con contundencia" en los expedientes abiertos contra empresas concesionarias y contra la Confederación Hidrográfica Miño Sil, que "consintió la situación".

En esta línea, se ha referido a la "gravedad de los hechos" y a las repercusiones que puede tener esta acción "totalmente irresponsable de la Confederación Hidrográfica Miño Sil".

Tacha de "auténtica tomadura de pelo" esos desembalses, que pueden traer "importantes problema" en el medio ambiente "dentro de unos meses", pero que "ya entorpecieron labores fundamentales como la extinción de incendios".

Y es que estos embalses se encuentran en el "mínimo histórico" en 20 años, alguno de los cuales está por debajo del 15%, a pesar de que las precipitaciones "incluso fueron mayores este verano". Contrapone esta situación con que los embalses de Galicia Costa, dependientes de la Xunta, están en niveles normales o por encima de lo habitual.

Ángeles Vázquez recuerda que la Xunta abrió expedientes sancionadores en virtud de la ley de pesca fluvial, pero si se confirman los posibles daños ambientales las multas pueden alcanzar los dos millones de euros bajo el marco de la ley de patrimonio natural.

LA OPOSICIÓN CENSURA QUE FEIJÓO "MINTIÓ"

Durante el debate, Noa Presas ha dicho que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "mitió" al decir que no se había comunicado al Gobierno gallego el vaciado de embalses, ya que existen correos de Iberdrola con esa notificación, por lo que pide a la conselleira que no siga una "estrategia escapista" y "cutre". Censura que la Xunta "sabía lo que iba a acontecer y no hicieron absolutamente nada".

Así, avisa de que el "pimpampum" entre el PSOE y el PP a las eléctricas les "está entrando por un oído y sale por el otro". Presas dice a Vázquez que aproveche la "performance" de los conselleiros de abandonar su escaño para "dejar la Consellería vacante".

Por su parte, Pablo Arangüena (PSdeG) ha asegurado que "el nivel de falsedad" y la "irresponsabilidad" de la Xunta "roza la prevaricación si no incurre directamente en ella". Reprueba que Feijóo "mintió una vez más descaradamente" al afirmar que la Xunta no fue informada sobre los vaciados, mientras tacha de "ridículo" que se vaya a sancionar con 25.000 euros a las eléctricas.

"¿Será esa conocida amistad con el presidente de Iberdrola, imputado por la Audiencia Nacional por tres delitos, lo que impide al señor Feijóo adoptar las medidas que tiene que adoptar legalmente? ¿Está el señor Feijóo prevaricando porque es amigo del señor Sánchez Galán", ha cuestionado Arangüena.

Mientras, Marisol Díaz Mouteira (PP) ha cargado contra la "irresponsabilidad" del Gobierno central por la situación generada en embalses de cuenca de "competencia estatal".