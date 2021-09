Irene Rosales, muy indignada, desmiente crisis y sale en defensa de Kiko Rivera: "Es un machaque psicológico"

Kiko Rivera vuelve a ser noticia y esta vez por una presunta deslealtad a su mujer, Irene Rosales, en Chipiona el pasado fin de semana, en su vuelta a los escenarios.

Algo que, sin embargo, la excolaboradora de Viva la vida se ha apresurado a desmentir. "No sé de dónde se han inventado todas esas cosas, pero estamos bien".

La andaluza ha recalcado que lo que más le molesta es que se hable de las continuas adicciones de su marido. "Es un machaque psicológico. Que si vuelve a caer, que si no... ya está. Es de la única persona de la que se habla. No creo que haya que estar refrescándoselo cada dos por tres", ha dicho, visiblemente molesta, irene a la prensa.

Además, deja claro que no acudió a Chipiona en el retorno de su chico a los escenarios de su marido porque no tenía con quien dejar a sus hijas, no porque entre ellos haya crisis.

"No sé de dónde se han inventado todas esas cosas, pero estamos bien"

El DJ regresó a los escenarios este sábado después de un año y medio sin poder hacerlo a causa de la pandemia, pero sin dejar de trabajar en la creación de nuevos temas que ha ido sacando o a través de sus directos en Twitch.

Chipiona fue la ciudad elegida por el artista para la vuelta a la normalidad en sus conciertos, y, pese a ser una zona cercana a las viviendas de toda su familia, las ausencias fueron destacadas.

Su distanciamiento con Isabel Pantoja ha provocado que esta no estuviera presente en este día tan especial para él. Pero la ausencia de Isa Pantoja e Irene Rosales sí que sorprendió a sus seguidores