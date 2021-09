La historia se repite: Irene Rosales vuelve a lidiar con los rumores de infidelidad por parte de su marido, Kiko Rivera. Sin embargo, esta vez ha recibido dichas informaciones alejada de los focos, pues lleva meses apartada de la televisión. Su única forma de hablar de su situación personal es a través de Instagram, donde la que ha acudido para compartir un tranquilizador comunicado.

La comunidad de usuarios que sigue los pasos de la modelo en Internet ha manifestado su preocupación estos días debido a la poca actividad que ha presentado en su perfil, especialmente, tras los rumores de deslealtad que surgieron el pasado fin de semana. Pero, en realidad, el motivo de su ausencia no ha sido otro que el estrés que vive por la vuelta de sus hijas al colegio.

"Buenas familia. Sois muchos los que me estáis escribiendo y muchos los medios que estáis hablando de mi 'desaparición' en las redes y demás. Todo va de maravillas, pero este año mis dos princesas han necesitado más atención a la hora de ir al cole, ya que ha sido un cambio importante", ha dicho en sus stories.

"Carlota pasa a infanta y Ana a primaria. He estado más liada a la hora de preparar la vuelta al cole y los nuevos horarios. Así que no alarmaros que no hay nada de que preocuparse. Nada más tenga un poco más de tiempo, vuelvo a daros el coñazo", ha zanjado la excolaboradora de Viva la vida.

Lejos de convencer a todo el mundo, pues hay quienes apoyan firmemente que su relación con el Dj podría estar en crisis, Rosales se ha visto obligada a hablar de este asunto relacionándolo con el regreso a la rutina. No obstante, el público echó de menos su presencia en la actuación que Rivera concedió el pasado sábado, y que supuso la vuelta a los escenarios tras más de un año de parón.