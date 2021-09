Este anuncio se produce después de que la propia actriz avanzara su retirada sobre las tablas del Teatro Calderón a principios de este mes de septiembre por expreso deseo de sus hijos.

Velasco, que en noviembre cumplirá 82 años, se dirigió al público al acabar la representación para agradecer los aplausos "tan cariñosos" de sus paisanos y anunciar que era "la última representación" que iba a hacer en teatro.

Pentación Espectáculos y Concha Velasco han acordado "a petición de la actriz y de mutuo acuerdo" dar por terminada la gira de La habitación de María con las actuaciones que tendrán lugar los días 20 y 21 de septiembre en el Teatro Bretón de Logroño.

"Mis hijos me han pedido que deje de hacer teatro, sobre todo que deje de hacer giras", apuntó la actriz y cantante. Ya en 2018 la artista aprovechó su visita a Valladolid con otra obra de teatro para anunciar una retirada que, si bien generó mucho eco, no llegó a materializarse.

La habitación de María, dirigida por José Carlos Plaza, ha realizado 144 funciones desde su estreno el 19 de agosto de 2020 en el Teatro Victoria Eugenia de Donosti, ha recorrido 25 localidades y ha sido vista por 31.393 espectadores (a falta de contabilizar los que asistan a las dos últimas representaciones).

En Madrid, hizo temporada en el Teatro Reina Victoria, del 21 de octubre de 2020 al 24 de enero de 2021; en Valencia, del 24 de marzo al 4 de abril de 2021 y en Barcelona, del 18 al 30 de mayo de 2021 en el Teatro Goya.