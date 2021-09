La Comunidad de Madrid tendrá una nueva ley de autonomía financiera para "blindar" su política fiscal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que su Gobierno va a presentar una nueva ley de autonomía financiera que sirva para "blindar" la política fiscal de la región.

Al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la mandataria ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales, en donde ha explicado que será "un derecho de los ciudadanos conocer en qué se gasta la administración regional el dinero de sus impuestos", algo que nunca antes se había hecho.

Vamos a presentar una ley de autonomía financiera que proteja la política fiscal de la Comunidad de Madrid.



Será un derecho de los ciudadanos conocer en qué se gasta la administración regional el dinero de sus impuestos. Transparencia y eficacia. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 15, 2021

"Hemos dado hoy un paso adelante para blindar nuestra política fiscal frente a cualquier intento de cambiarla y sobre todo, ser más transparente. Constituir un nuevo derecho y es que los ciudadanos sepan en qué se destinan sus impuestos. Algo que no ha ocurrido nunca hasta la fecha" ha señalado Ayuso, durante su intervención en la sede de IBM en Madrid.

La líder regional ya había anunciado en su sesión de investidura la presentación en la Cámara madrileña de una ley de la autonomía financiera para "blindar los tributos que gestiona ante la intención del Ejecutivo central de subir los impuestos de los madrileños".

"La Comunidad se caracteriza por el respeto a la propiedad privada y el libre mercado, por la apuesta por la colaboración publico-privada, por la estabilidad institucional y por mantener un régimen fiscal no confiscatorio y que no entorpezca la iniciativa empresarial", ha añadido.

El portavoz del gobierno regional, Enrique Ossorio, por su parte, ha justificado la creación de esta nueva ley porque de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, cuando una comunidad tiene competencias transferidas desde el Estado sobre los impuestos cedidos no se puede trasgredir, es decir, "no puede ser que las leyes fiscales de la Comunidad de Madrid sobre impuestos cedidos no se debatan en la Asamblea de Vallecas y se debatan por el Gobierno de España u otras formaciones políticas"

El anteproyecto de ley de defensa de la autonomía financiera de Madrid se ha elevado este miércoles al portal de transparencia para su consulta pública, y se trata del enésimo anuncio en materia fiscal dentro de un curso política que la presidenta madrileña ha arrancado con fuerza.

Con esta ley, el Ejecutivo madrileño da un paso más en materia de fiscalidad después de que hace dos semanas anunciara que suprimirá todos los impuestos propios de la región, convirtiéndose así Madrid en la única comunidad autónoma del régimen común en no tener tributos propios.

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid quiere ir más allá: "Queremos subirnos a la ola del dato. Y mantenemos firme nuestro compromiso de convertir Madrid en el nodo tecnológico y digital del sur de Europa", ha indicado.