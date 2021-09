Hosteleros gallegos pedirán aplicar de nuevo el certificado covid tras el fallo del Supremo, que "llega tarde"

En todo caso, Real se ha mostrado este miércoles "satisfecho" con la resolución judicial que estimó el recurso de la Xunta contra el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que había rechazado la medida el pasado mes de agosto por no verla ni idónea ni necesaria para impedir contagios.

"En principio nos alegramos de que se nos de la razón porque no es una cuestión de justicia, es una cuestión de sentido común dada la situación que atravesamos", ha explicado. "Las leyes son las leyes pero hay que aplicar el sentido común para tratar de salvar la vida al paciente inmediatamente, y la hostelería está en una situación de UCI", ha advertido.

Sin embargo, el también presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo ha señalado que el fallo "llega tarde". Así, ha recordado que "por la primera demanda y el aval del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no se pudo emplear este certificado", que "era lo más sencillo porque sería darle valor a la vacunación de la gente".

Cheché Real ha avanzado que se solicitará a la Xunta que de nuevo se aplique este certificado de vacunación y ha incidido en que supone "lo más sencillo".

"Que no se pide como alguno decía que los datos médicos no se pueden enseñar. Aquí no se pide el historial médico a nadie, solamente se trataba de pedir en las circunstancias de que esas personas que acceden a nuestros locales están vacunadas, con lo cual serían espacios seguros", ha remarcado.

El empresario lucense ha antepuesto que "ahora hay que esperar a ver qué solución da la Xunta", aunque ha afirmado "ese certificado a emplear sería muy importante para el uso del espacio para el ocio nocturno". "Incluso se podrían subir los horarios de estos espacios en 'pubs' o discotecas", ha concluido Cheché Real.

Por su parte, los Hosteleros de Santiago que presentaron en agosto un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la exigencia del certificado covid en el sector aseguraron que no ven razones para aplicarlo en estos momentos, pero pidieron trabajar "al 100%" si se opta por esta medida.