À Punt estrena 'Tresors amb història', un relat de la història valenciana de l'últim segle a través de cent objectes

Carolina Ferre i el seu equip d'historiadors Vicent Baydal, Irene Ballester i Joan Seguí i l'expert en esports Paco Lloret, tenen el repte de seleccionar els cent objectes que expliquen millor la història valenciana dels últims cent anys, segons ha informat la cadena.

Per a açò, visitarà algunes de les ciutats valencianes més emblemàtiques per a conéixer històries excepcionals i trobar els tresors que es mostraran en una gran exposició final amb la col·laboració del Museu Valencià d'Etnologia.

Cada dissabte a la nit Carolina Ferre presentarà aquest format d'entreteniment pensat per a tota la família juntament amb el reporter José Molins. El programa té previst també viatjar per huit ciutats diferents de la Comunitat Valenciana per a descobrir els seus tresors: Gandia, Castelló, Alcoi, Xàtiva, Vila-real i Elx, entre uns altres.