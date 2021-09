Kiko Jiménez y Sofía Suescun han protagonizado la portada de la revista Lecturas para demostrar que siguen juntos y desmentir que Maite Galdeano le dijera a Jorge Javier Vázquez que habían roto. Sin embargo, han hablado de múltiples temas y, entre ellos, Belén Esteban ha sido una de las dianas a las que han disparado.

Cuando el presentador habló de este supuesto chivatazo en Sálvame, que luego matizó que se trataba de un mensaje del buzón de voz del que desconocía la fecha, algunos colaboradores empezaron a opinar que la pareja, si rompe, terminarán tirándose los trastos a la cabeza. Y estos comentarios sentaron realmente mal al jienense.

Por ello, el ex de Gloria Camila ha puesto el foco en sus compañeros de programa, y ha hablado de que algunos se portan mejor con ellos, como Antonio Montero, Alonso Caparrós, Kiko Hernández o Kiko Matamoros. Sin embargo, no ha hablado igual de otras tertulianas.

¡Bombazo! 💣 Sofía Suescun y Kiko Jiménez, dolidos, cargan contra todos 😱 Molestos por su supuesta ruptura, la pareja tira de la manta y atacan sin piedad. No te pierdas todos los detalles con tu ejemplar de #Lecturas. ¡Te esperamos en el kiosco! #Exclusiva #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/teW4y7t80R — Lecturas (@Lecturas) September 15, 2021

"Aprovechan un momento de debilidad para pisotearte. Gema López, Laura Fa y Belén Esteban son unos buitres carroñeros. Disfrutan y gozan de algo que puede causar daño a un compañero", opina Kiko Jiménez. "Yo no disfrutaría si saliese cualquier información de Belén Esteban y Miguel, ¡y mira que sabemos cosas!"

"Yo no me preocupo por el día que Miguel la deje, ni estoy pendiente de lo que vaya a contar de él", añade Sofía Suescun. "Sé cosas porque Kiko ha vivido en San Sebastián de los Reyes en frente del hospital donde trabaja [Miguel]".

"Conocemos a muchas compañeras y compañeros suyos y todo se comenta. Nunca me metería ni diría nada. No aprovecharía un momento de debilidad en su relación para pisarles, ni tampoco la envidio. Me alegro de que le vaya bien", comenta Kiko.

"Conocí a mucha gente cuando iba al hospital y allí había una chica comiendo...", cuenta Kiko Jiménez, dejando en el aire la historia, aunque matiza que "no tiene por qué ser una infidelidad", sino que "pueden ser otras cosas".

"Por lo que nos han contado, ardería Troya si rompieran su relación", asegura Sofía. Sin duda, son unas declaraciones que no gustarán nada a Belén Esteban, que ya sabía que iban a hablar de ella en la revista, pero no sabía de quién se trataba. Habrá que esperar hasta la emisión de Sálvame este miércoles para ver cuál es la respuesta de la 'Princesa del Pueblo'.