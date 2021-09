Monumental bronca con insultos en 'Sálvame' entre Kiko Jiménez y Laura Fa, fuera de sí (y del plató): "¡Eres un sucio!"

Este martes, los espectadores de Sálvame pudieron presenciar una monumental bronca entre dos de los colaboradores, el exsuperviente Kiko Jiménez y la periodista Laura Fa.

Jiménez visitaba el plató para desmentir su supuesta ruptura con Sofía Suescun, con la que, dijo, continúa feliz.

"Si te separas, contarías de ella lo mismo que has contado de Gloria Camila y sería tema para nosotros", le recriminó Laura Fa. "Pues como tú cuando llegaste del confinamiento y reprochabas cosas a tu hijo", le contestó el joven. Unas afirmaciones que hicieron brotar como nunca a la periodista.

"No seas tan sucio con eso, no seas bajo. No es lo mismo, porque tú has vendido a tus exs, a tu familia, a tu novia, tu vida... ¡Eres un sucio y un provocador! ¡Y un imbécil, además!", le recriminó Fa, abandonando el plató muy nerviosa.

Se ha liado entre Laura Fa y Kiko Jiménez #yoveosalvame pic.twitter.com/ePYWSdZWsk — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 7, 2021

Cuando volvió, siguió a la carga: "Lo que no puede hacer es decir cosas que yo no he dicho y utilizarlas de una manera muy sucia. Él es un personaje de estos baratijos y a mí no me va a meter en sus cosas, es un baratijo que viene aquí e intenta provocar. ¡Tienes la novia y la suegra que te mereces!".

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Fa insustió en sus ataques. "¡Eres un impresentable, un maleducado! Es la última vez en tu vida que me diriges la palabra. ¡Eres un impresentable, un barato y un cerdo!".