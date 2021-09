La pareja formada por los concursantes de realities Sofía Suescun y Kiko Hernández podrían haber roto la relación que mantienen desde 2019.

Al menos es lo que el presentador Jorge Javier Vázquez afirmó en Sálvame, después de que la madre de Sofía Suescun, así se lo revelara.

Maite Galdeano llamó al presentador el fin de semana, pero no consiguieron ponerse en contacto, por lo que le informó por medio de un corto mensaje de texto: "Lo han dejado".

Sin embargo, durante la emisión de Sálvame no consiguieron confirmar la noticia pues no pudieron localizar por teléfono a Galdeano.

La última vez que Sofía y Kiko aparecieron juntos en el Instagram de ella fue hace ya casi un mes, pero en las últimas stories de Kiko Jiménez aparecen cenando juntos y acompañados del hermano de Sofía en las últimas 24 horas.

"Como sea verdad cuidado, porque aquí va a salir…", vaticinaba Jorge Javier Vázquez, poniendo un condicional, pues Maite Galdeano podría no ser una fuente fiable y en cualquier caso, la pareja no ha confirmado la noticia.

"Yo no puedo decir algo que me pasó estas vacaciones, pero la persona me dijo por favor no puedo contarte más…", decía misterioso Jorge Javier.