El Supremo contradice a Sanidad y abre la puerta a que las autonomías exijan el pasaporte Covid para entrar a los bares

La sentencia por la que este martes el Tribunal Supremo autorizó a exigir el pasaporte Covid para acceder a locales de hostelería en Galicia podría tener un efecto dominó en otras comunidades, porque abre la puerta a que, con una situación y argumentación iguales a las esgrimidas por la Xunta, el Alto Tribunal también les dé luz verde. Esto podría ocurrir después de una sentencia con la que la sección que se creó en mayo para resolver sobre restricciones a la Covid ha fijado una posición con respecto al Certificado Digital de la UE que contradice la del Ministerio de Sanidad, porque no cree que exigirlo para algo más que para viajar sea discriminatorio.

El Supremo dio la razón a la Xunta de Galicia, que recurrió el auto de su Tribunal Superior de Justicia en contra de la obligación de exhibir el pasaporte Covid en establecimientos de ocio y restauración. La resolución no solo da luz verde para que en esta comunidad pueda exigirse este documento para entrar a los establecimientos de hostelería, sino que fija una posición con respecto al pasaporte Covid que contradice el principal motivo por el que hasta ahora el Gobierno se ha negado a legislar para ampliar su uso más allá de los bares.

El Ministerio de Sanidad cree que pedirlo para entrar en sitios es discriminatorio para quienes no se han vacunado contra la Covid -en España no es obligatorio y hay personas que no pueden vacunarse todavía por edad-, pero Supremo considera que no hay vulneración del derecho a la igualdad porque no se discrimina entre aquellos que están vacunados y quienes no al poder optar por varias opciones. Apunta que quien no quiera mostrar si ha sido o no vacunado puede presentarlos otros dos elementos que valida el pasaporte Covid, un resultado negativo de PCR o antígenos o un certificado de recuperación.

Andalucía lo piensa y Canarias lo tiene en cuenta

Además, la sentencia del Supremo sobre el uso del pasaporte Covid en Galicia podría dar luz verde a que también pueda exigirse en otras comunidades, según apuntan fuentes del tribunal, siempre que se trate de casos "idénticos".

De momento, la sentencia muestra "lo que piensa" sobre el pasaporte Covid la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que cree que hacerlo obligatorio para acceder a según que lugares está justificado cuando hay una alta incidencia y se acota el espacio y la duración de la medida.

Como antes le sucedió a Galicia en su Tribunal Superior de Justicia, Andalucía, Canarias y Cantabria también han visto cómo los tribunales autonómicos han echado por tierra sus intentos de pedir el pasaporte Covid para acceder a locales de restauración y bares, algo que con la sentencia del Supremo de este martes podría cambiar. Por su parte, el gobierno catalán, está preparando un decreto ley para que los centros educativos tengan acceso a los datos de vacunación del alumnado y personal de secundaria.

El caso más parecido es el de Andalucía, donde el Tribunal Superior de Justicia rechazó que pueda pedirse el pasaporte covid para entrar en locales de hostelería. El gobierno regional recurrió al Supremo que, como recuerda en la sentencia sobre Galicia, también lo rechazó por no estar argumentado de forma adecuada. Según recuerda, la Junta pretendía que fuera una medida general a todo su territorio con independencia de la incidencia y sin vinculación a situación sanitaria y evolución.

Si se dieran las condiciones epidemiológicas que llevaron a la Junta a pedir el pasaporte Covid para entrar en locales de hostelería, con una adecuada acotación en el tiempo y en el espacio, fuentes del Supremo apuntan a que podría producirse una sentencia como la de Galicia. Añaden, además, que todos estos casos los verán los mismos magistrados -los de la sección cuarta de lo Contencioso Administrativo-, que en el caso andaluz no han fallado todavía sobre su intención de imponer el pasaporte Covid. Su caso lo vio la sala de vacaciones del Supremo, formada por un magistrado de cada una para resolver cuestiones urgentes durante el mes de agosto.

Un día después de dictarse, el gobierno andaluz aún no ha dicho si volverá a intentarlo o no y se mantiene a la espera de saber si el Ministerio de Sanidad hace alguna propuesta o por dónde va el debate sobre esta cuestión que da por seguro que se suscitará en el Consejo Interterritorial de Sanidad de este miércoles.

Quien sí se ha manifestado ya ha sido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que también este verano vio cómo el Tribunal Superior de Justicia tumbaba el uso del pasaporte Covid en la hostelería porque vio "riesgo" de que muchos ciudadanos queden excluidos de su libertad y "serias dudas" sobre la idoneidad.

"Me parece que es una magnífica noticia que el Supremo avale esa decisión. La aplaudo. Creo que es inteligente", declaró este martes Torres. Canarias no ha acudido de momento al Tribunal Supremo pero estudiará el fallo relativo a Galicia para, en el caso de volver a la situación de hace un mes, estudiar pedir autorización para exigir el pasaporte Covid. En el gobierno canario recuerdan que "el certificado Covid es un instrumento que está en el decreto ley de Canarias y el aval del Supremo ahora permite aplicarlo, si fuera necesario. No será para ahora, pero abre la posibilidad llegado el caso o ante un aumento de contagios".

La sentencia del Supremo sobre Galicia también abre una vía en Cantabria, donde el gobierno decretó a principio de agosto el cierre de los interiores de la hostelería, a los que solo se podría acceder con el pasaporte Covid. Los hosteleros recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia cántabro les dio la razón y paralizó la medida.

Tribunales como única vía

Aunque no de forma "automática", la sentencia del Supremo sobre Galicia sirve de patrón para que otras comunidades puedan imponer el pasaporte covid para entrar en determinados establecimientos y avala la vía judicial como la única que tienen las comunidades para tomar este tipo de medidas, ante la negativa del Gobierno central de legislar sobre esta cuestión.

Por una parte, porque la Comisión Europea no parece que tenga intención de proponer ninguna modificación del uso del Certificado Covid de la UE, que en principio solo se creó para facilitar los viajes dentro de la UE pero que cada vez más países emplean para acceder a lugares públicos, por medio de leyes nacionales que sí pueden desarrollar para darle al pasaporte covid un uso distinto para el que fue creado.

Así lo ha hecho Francia y piensa hacerlo Italia, pero el Gobierno español se niega con un argumento que echa por tierra la sentencia del Supremo que permite que Galicia exija el documento para entrar a locales de hostelería. Sanidad argumenta que es discriminatorio con las personas que no pueden vacunarse -por edad o por motivos de salud- en un país en el que, además, la vacunación no es obligatoria. En este sentido, se llega a apuntar que la alternativa de tener que pagar hasta 100 euros por una PCR atenta igualmente en contra del principio de igualdad.

La sentencia del Supremo resuelve esta cuestión con un criterio totalmente. Aunque hubo un voto particular, la mayoría de los magistrados admitieron que si bien puede haber una "tenue" limitación de derechos fundamentales a la igualdad o intimidad, es mayor el derecho fundamental a la vida, la protección de la salud y el "interés general de todos a sobrevivir en estas gravísimas circunstancias, que avalan la procedencia de la medida que se pretende". "El "beneficio respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local", indica la sentencia.