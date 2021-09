Terelu desvela en 'Secret Story' una decisión sobre Mª Teresa Campos: "Hay que apartarla de los medios"

Si este lunes Terelu sacaba su lado más cocinillas en el estreno de MasterChef Celebrity 6, la periodista mostró una faceta muy distinta como comentarista en Secret Story: cuenta atrás. Telecinco y Cuatro emitieron este martes la primera entrega del programa presentado por Carlos Sobera.

Al inicio de la gala, que tuvo lugar a las 20:00 por la repentina decisión de Mediaset de adelantar el prime time, el comunicador quiso saber la opinión de la hermana de Carmen Borrego sobre las últimas revelaciones de Bigote Arrocet. Y es que, que Mª Teresa Campos hablara con Federico Jiménez Losantos sobre el mal rato que estaba pasando desde la entrada del humorista en la casa sorprendió bastante a la periodista.

En esa línea, Terelu apuntó a que esto era una prueba más de que lo conveniente para que su madre sufriera lo menos posible era aislarla de la televisión: "Corrobora lo que pedí hace unas semanas hacia ella en Viva la vida, de alguna manera me da la razón en que creo que es el momento de intentar apartarla lo máximo posible. Es lo mejor para ella, que es lo único que me importa".

Como es habitual, Terelu no tuvo ninguna palabra halagüeña sobre el ex de su madre, que dejó a Campos como una mentirosa. “Se ha dicho que mi madre ha mentido, y no me puedo quedar callada, lo que está diciendo no es verdad, utilicemos por favor el sentido común", dijo con hartazgo.

Además, el también actor dijo en el programa que tenía la conciencia muy tranquila, algo que no le hizo ninguna gracia a Campos, que comentó que había personas que tenían mucha facilidad para estar tranquilas y que, si así fuera, no entendía por qué Bigote hablaba tanto de ese tema desde que entró en el programa: "Hay una realidad y, desgraciadamente, se produjo de esas maneras", reiteró sobre la polémica ruptura.