El fichaje de Carmen Borrego por Sálvame ha traído muchas consecuencias, pues las opiniones no han tardado en llegar. La palpable tensión entre Alejandra Rubio y su tía ha hecho que ambas fueran preguntadas por la otra, y parece que sus declaraciones no han sentado bien a la otra parte.

Parece que Terelu Campos se ha sentido algo incómoda por las palabras hacia su hija, y en Sálvame han hablado de un distanciamiento entre hermanas que aún está por solucionar.

Por ello, Sálvame no ha perdido la oportunidad de juntar a las dos hijas de María Teresa Campos y, aprovechando que Terelu ha acudido a las instalaciones de Mediaset para estar en Secret Story: Cuenta atrás, con Carlos Sobera, han acudido para provocar este reencuentro.

Josep Ferré, el imitador que iba disfrazado de Bigote Arrocet, se ha acercado a ella en tono de broma para intentar hacerle una pregunta, pero ella se ha cerrado en banda y se ha quedado callada. Pero, entonces, ha llegado Jorge Javier Vázquez para sumarse a la entrevista.

Aunque Terelu ha asegurado que no se estaba enfadando, se la ha notado muy incómoda, algo que se ha acrecentado cuando ha entrado al plató Carmen Borrego.

"No sé de qué vais", ha espetado la madre de Alejandra Rubio. "No sé qué ha pasado. A mí me han dicho que viniera", ha comentado la nueva colaboradora de Sálvame, quien también ha asegurado que no tenía ningún problema con ella.

"Mi familia es mi familia por encima de todo", ha añadido Terelu, algo que Carmen Borrego ha secundado. "Idos a vuestro programa, porque me parecería lo más ideal", ha concluido la entrevistada.