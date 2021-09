El pare de Marta Calvo agraeix a Policia i Guàrdia Civil el seu treball: "Sabem que s'estan deixant la pell"

El pare de Marta ha agraït, en particular, a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil el seu "incessant treball" per a localitzar el cos de la seua filla, "malgrat que l'última cerca no haja donat els fruits que tots esperàvem".

Precisament, la Guàrdia Civil ha suspès aquest dimarts la nova cerca del cos de Marta en un abocador il·legal pròxim a Manuel. Els agents també havien centrat el seu treball al planter de Castelló, a uns tres quilòmetres de l'anterior localitat.

La passada setmana ja es van rastrejar tres punts en la nova cerca en llocs pròxims a Manuel: el paratge natural de Font Amarga en Manuel, l'Ermita de Santa Ana a la Llosa de Ranes i una zona rural als voltants de la localitat de Castelló.

Els agents van reprendre la passada setmana la cerca de Marta Calvo després que constataren que el detingut havia omès en la seua declaració que havia estat en eixa zona de Manuel durant cert espai de temps durant el matí dels fets, alguna cosa que s'ha pogut comprovar després de la geocalització del seu telèfon mòbil ja que ell va mentir sobre aquest extrem.

La jove va desaparéixer en Manuel, on residia el seu presumpte assassí, al novembre de 2019, després d'haver mantingut un contacte sexual amb ell. Una vegada detingut, Jorge Ignacio va declarar que la xica va morir de manera accidental en un episodi de relacions sexuals i cocaïna i posteriorment va esquarterar el cos i va distribuir les seues restes per contenidors.

"NO PERDEM L'ESPERANÇA"

"A les portes del segon aniversari de la seua desaparició, els que tant volíem i seguim volent a Marta, no perdem l'esperança que alguna de les vies d'investigació acabe amb la localització del seu cos, un fet que ens permetria poder-lo vetlar, i li atorgaria el descans que ella mereix", assenyala el pare en el comunicat.

Sergio Calvo subratlla que "no existeix dolor més gran per a un pare que saber que la resposta a on està la seua filla es troba en la consciència d'una persona que, podent dir-ho, prefereix fer més gran el nostre patiment".

També sobre aquesta cerca s'ha pronunciat la delegada del Govern, Gloria Calero, qui ha presidit un minut de silenci de condemna per la víctima del crim masclista de la Vila Joiosa (Alacant).

"La Guàrdia Civil no tanca un cas fins que no el pot tancar. El que havien vist era una possible línia d'investigació, dins del que segueixen investigant, que no ha donat el fruit que ells esperaven que donaren", al no haver trobat res del que esperaven trobar, ha resumit la delegada.

No obstant açò, ha afegit que açò "no vol dir que els casos es tanquen. Eixe cas no es tancarà fins que no es trobe el cos de l'assassinada", s'ha compromès.