Los dueños de 2,2 millones de vehículos pagan desde este miércoles el nuevo impuesto sobre el CO2 catalán

La Generalitat catalana recaudará desde este miércoles unos 65,9 millones de euros con la liquidación del ejercicio 2020 de un nuevo impuesto que se implanta hoy y que grava las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) de los vehículos más contaminantes del parque móvil. Deberán abonarlo las personas físicas y jurídicas titulares de un vehículo (ya sea un turismo, una furgoneta o una motocicleta) con domicilio fiscal en Cataluña en 2020. Y las personas jurídicas sin residencia fiscal en Cataluña, pero con un establecimiento, sucursal u oficina y vehículos registrados en la comunidad durante 2020.

El padrón definitivo de la tasa se publicó el pasado 1 de septiembre en la página web de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) y el nuevo impuesto afecta a unos 1,6 millones de dueños de 2,26 millones de vehículos de altas emisiones, que tendrán que pagar la cuota correspondiente en lo que resta de este año.

Con próximos ejercicios, el Govern catalán podrá ingresar unos 150 millones de euros que se destinarán de manera íntegra, dice el Ejecutivo autonómico, a los fondos por el cambio climático y el patrimonio natural. Turismos y motocicletas pagarán esta tasa en una horquilla que va de los 0,55 a los 276 euros. En el caso de las furgonetas, el baremo va de los 0,3 a los 87 euros.

Se paga en función de las emisiones. Tendrán que pagar los que emitan más de 120 gramos de CO2 por kilómetro y, a partir del año que viene las condiciones se endurecen y entran todos los que emitan más de 95 gramos. Este dato se puede consultar o bien en el apartado V.7 de la ficha técnica del vehículo, si es posterior al año 2015, o en el padrón de la Agència Tributària de Catalunya que se configuró en mayo pasado.

Pago dividido en cuatro tramos

La Generalitat ha dividido el gravamen en cuatro tramos. El primero, entre los 120 y los 140 gramos de CO2 por kilómetro tendrá un coste de 0,55 euros por cada gramo de dióxido de carbono emitido; el segundo, entre los 140 y los 160 gramos, 0,65 euros; el tercero, entre los 160 y los 180 gramos, 0,80 euros y el cuarto, a partir de los 200 gramos, 1,10 euros.

Las tipologías de vehículos a los que no afecta la tasa

Quedan fuera de este gravamen los vehículos de más de 9 plazas, los de más de 3,5 toneladas, los autocares, los ciclomotores, los coches eléctricos, los híbridos enchufables, los vehículos para personas con movilidad reducida y los que estén catalogados y matriculados como históricos o clásicos. En caso de que el coche se haya adquirido a lo largo de 2021, el dueño del mismo no tendrá que abonar la tasa hasta 2022.

Cómo pagar el impuesto

Los conductores podrán satisfacer este pago accediendo al padrón definitivo de la ATC a través de la identificación digital. Si optan por domiciliar el pago tendrán una bonificación del 2% para el próximo ejercicio 2021 y recibirán el cargo en cuenta el próximo día 5 de noviembre. A partir de octubre, los propietarios recibirán una notificación electrónica o por carta ordinaria con la liquidación. Con la carta física se puede acudir a las entidades bancarias, a las oficinas de Correos o realizar el pago llamando al teléfono 012.

Descontento de la patronal de concesionarios de venta de coches

La Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció (Fecavem), que representa a los vendedores de vehículos de Cataluña, consideran que este impuesto "no distingue si el coche hace 10, 15.000 o 150.000 kilómetros" y, además, representa un agravio territorial, debido a que "no se paga en el resto de España”, También critican que “los vehículos que circulan por Cataluña pero cuyo titular es de fuera no están sujetos al impuesto”.