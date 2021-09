València coordina la modificació de la Llei de Mecenatge per a cobrar impostos a l'Església per activitats econòmiques

Sanjuán i la regidora d'Hisenda en l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín, han mantingut aquest dimarts una reunió telemàtica per a coordinar els treballs de modificació de la Llei de Mecenatge que permeta cobrar a l'Església imposats municipals per les activitats econòmiques que desenvolupa, segons ha informat el consistori valencià en un comunicat.

El regidor d'Hisenda a València ha destacat el treball desenvolupat per l'ajuntament d'aquesta ciutat des de 2015 per a poder cobrar impostos a les confessions religioses per totes aquelles activitats per les quals obtenen un benefici econòmic i ha apuntat que així ho ha avalat la Justícia Europea i han reconegut alguns tribunals espanyols.

"Hui hem mantingut una reunió des de la Regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de València i la Regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona amb diversos diputats del Congrés. L'objectiu és coordinar-nos per a acabar amb els beneficis fiscals injusts que a Espanya està rebent a dia de hui l'Església Catòlica, que està deixant de tributar per unes activitats econòmiques per les quals si que paga qualsevol autònom o empresari", ha insistit Borja Sanjuán.

El regidor ha afirmat que les administracions estan fent ara un esforç "per a intentar adaptar aquesta normativa al que ja diu el dret de la Unió Europea" i es defèn "des d'aquests ajuntaments" amb la finalitat de que "a igual activitat econòmica, la tributació siga la mateixa".

"Fins avui eixos beneficis són del tot il·legals i el que necessitem és aclarir la norma per a donar cobertura al que ja estan dient els tribunals donant la raó als nostres ajuntaments", ha agregat Sanjuán.

"LLIURE COMPETÈNCIA"

La modificació de la Llei de Mecenatge en la qual estan treballant els ajuntaments de València i Barcelona en el marc de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) "afectaria exclusivament a les activitats econòmiques que es realitzen directament per confessions religioses o en immobles de la seua propietat i que, per tant, col·lisionarien amb la lliure competència en estar exemptes actualment de qualsevol tipus de tributació en contra dels dictàmens de la Justícia Europea", ha precisat el primer d'aquests consistoris.

Després d'ells, ha ressaltat que totes les activitats socials o vinculades amb el culte mantindrien tots els beneficis fiscals que els atorga la Llei de Mecenatge en l'actualitat.