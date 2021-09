Quién es Miguel Lago, presentador de 'Los teloneros', el nuevo programa de Cuatro

El pasado lunes se estrenó un nuevo programa de humor en la parrilla de Mediaset: 'Los teloneros'. Presentado por Miguel Lago y Antonio Castelo, este nuevo formato que se emite en Cuatro a las 13.45 horas es un "informativo a la hora de los informativos, de lunes a viernes en directo, pero un poco diferente porque lo hacemos nosotros, que estamos locos", señalaba Castelo antes de su estreno en abierto.

Conocido por colaborar en el programa 'Todo es mentira' presentado por Risto Mejide en la misma cadena, el humorista Miguel Lago vuelve a ser la cara visible de este nuevo programa de la franja matinal. Pero, ¿quién es y cómo ha sido su trayectoria?

Más de dos décadas dedicadas al humor

"Hola navegante, soy Miguel Lago y si no me conoces no te preocupes que en seguida te cuento cosas. Comencé en "el club de la comedia" en el año 2000 con solamente 18 años y allí volví en 2015 y allí sigo, entre medias han pasado muchas cosas". Así se presenta el propio Lago en su página web oficial.

El cómico gallego participó en 'Curso del 63' entre 2009 y 2011, un peculiar reality emitido en Antena 3 en el que 20 jóvenes se enfrentaban a la educación de los años 60 y 70, respectivamente. Pero no solo ha participado en este tipo de formatos televisivos, ya que también ha dado sus primeros pasos como actor en la serie 'Las chicas el cable' y ha presentado diferentes galas de televisión.

Colaborador de varios programas de radio y actor de teatro

Por otro lado, Lago ha colaborado a lo largo de su carrera profesional en el mundo radiofónico en programas como 'Carne cruda', 'Arriba España', 'M80' o 'Radio Marca'. "He amenizado eventos de empresa y entregado premios, la verdad es que lo mismo hago una cosa que la otra, pero siempre intentando que te diviertas al máximo", añade en su propia biografía.

Tampoco falta su faceta como actor de teatro en la obra 'Soy un miserable' y es posible verle en directo en salas de toda España. Desde el año 2019 colabora de forma habitual en el programa 'Todo es mentira' y ahora será la nueva cara visible de 'Los teloneros'. Además, es posible verle cada mañana de lunes a viernes en su canal de Twitch.