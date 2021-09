Miguel Lago explica a Abascal el colectivo LGTBI: "Te lo enseño como a ti te gusta, con muñecos"

Este viernes, Santiago Abascal ha concedido una entrevista a El programa de Ana Rosa en la que ha criticado que el colectivo LGTBI es "un lobby que no representa a los homosexuales".

"No entendemos que haya un colectivo LGTBI, entendemos que hay españoles", añadiendo que la bandera arcoíris "no tiene por qué estar en los ayuntamientos" porque "en los ayuntamientos tienen que estar las banderas institucionales".

Estas declaraciones han ocupado un espacio en Todo es mentira, espacio desde el que han querido explicarle al líder de Vox la importancia del colectivo y sus representaciones.

"Santiaguín, que yo ya sé que a ti en el cole te llamamos El Prórrogas, porque oye, lleva un montón de años repitiendo 2º de Primaria. O al menos así lo parece, porque hay cositas que no acabas de entender", comenzó Miguel Lago. "Para que lo entiendas todavía mejor, te lo voy a explicar como a ti te gusta, con muñecos", ha bromeado.

Para ello, ha ido detallando letra por letra lo que significan las siglas LGTBI. "Por ejemplo, que "la L es de lesbianas, que no muerden; la G es por gay, que a pesar de tus intenciones, no contagia; la B es por bisexuales, no por los sobres con los que se paga en los chiringuitos".

"La T es de transgénero. Por eso, cuando muchas de estas personas se juntan para defender y luchar por sus derechos -entre otros, que no les peguen por la calle después de siglos viéndose pisoteados- se llama colectivo LGTBI", ha finalizado.

"Atiende de vez en cuando y pasarás de curso", ha concluido con su explicación ante el cuestionamiento de Santiago Abascal.