VÍDEO: Núñez descarta crisis interna en el PP C-LM y achaca las noticias que dudan de su candidatura al "miedo" del PSOE

A preguntas de los medios tras un acto en Cuenca, ha asegurado estar "encantado" por el hecho de que el PSOE ponga en duda su postulado dentro de dos años.

"Estas informaciones salen del PSOE. Pero qué datos no tendrá, que tiene que pasar el día insultándome. A mí me reconforta. Cuando alguien se dedica a atacar de esa forma, me produce satisfacción", ha aseverado.

Según afirma, se siente "halagado" al ver que el PSOE "trata de generar información" que apunta a un cambio de candidato. "Mis encuestas dicen que van a perder el poder, y quiero ser presidente de la Junta", ha apuntado.

En este contexto, ha recordado que el PP ha renovado a sus cúpulas provinciales y se acaba de crear un Consejo Político que permitirá "contar con experiencia de personas que han pasado por el partido". "No hay crisis ni fractura, cada vez tengo más sensación de compromiso y tengo ganas de cambiar el rumbo de la región".