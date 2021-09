Menos de 120 euros para conseguir uno de los robots aspiradores que más triunfan de Cecotec

Con la limpieza de casa no se juega. Acabar con el polvo de forma habitual no solo es importante para poder recibir visitas sin previo aviso con tranquilidad, es fundamental para salvaguardar la salud de toda la familia y, también, el equilibrio mental. Por ello, cuando se trata de eliminarlo con efectividad y rapidez, para no renunciar a más planes de los precisos, es importante tener a mano herramientas de calidad que nos ayuden en la tarea y alivien la temida carga mental. ¿Entre las favoritas? Los robots aspiradores que, con un solo clic, se encargan de acabar con la suciedad acumulada en el suelo, repasando esquinas, rodapiés y las patas de los muebles.

Estos pequeños electrodomésticos copan el mercado de la limpieza y ya son muchas las marcas que los fabrican, con diferentes prestaciones y precios, para que todos los usuarios puedan hacerse con el que mejor se adapta a sus necesidades y exigencias. Y en Cecotec cuentan con numerosos modelos para todos los gustos, aunque, desde 20deCompras, como les ha pasado a muchos clientes, no hemos podido resistirnos a los encantos de la Conga 990 Vital que por menos de 120 euros puede ser tuya. ¡No dejes escapar esta rebaja del 62%!

Robot aspirador Conga 990 Vital. Cecotec

Los motivos por los que deberías elegirlo

Te llevas a casa un cuatro en uno. Uno de los aspectos más potentes de los robots aspiradores es que cumplan cuatro prestaciones en una; y este, a pesar de su precio, también lo consigue. El 990 Vital también es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar el suelo. Además, lo consigue hacer de forma simultánea, gracias a su novedosa tecnología Only One System.

Si hay algo que nos encanta de este modelo es que su precio no incluye en su clara apuesta ‘techie’, apostando, entre otros, por el sistema Force Clean, que cuenta con una potente turbina que maximiza la gran potencia de succión de hasta 1400 Pa. para garantizar un suelo siempre limpio, recogiendo todo tipo de suciedad; o el sistema Brush Pro, que ofrece un cepillo rotativo central que limpia a fondo arrastrando la suciedad en alfombras y moquetas. ¿Sabías que este cepillo central está diseñado con dos materiales, cuenta con cerdas y silicona de goma para desincrustar todo tipo de suciedad? Todo lo que necesitas: seis modos de limpieza. Para que cada usuario pueda utilizar el robot de la forma que más cómodo le resulte, el Conga 990 Vital pone a nuestra disposición seis modos de limpieza diferentes con los que dejar reluciente nuestra casa: auto, bordes, manual, habitación, espiral y vuelta a casa. ¿Con ganas de ponerlos todos a prueba?

