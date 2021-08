El mando de televisión 'smart' de Amazon más vendido, al 38%: cómo llevártelo hoy a casa por 25 euros

Disfrutar del streaming es algo que ocurre en la mayoría de hogares. Plataformas para todos los gustos y edades se han convertido en el centro del entretenimiento audiovisual por excelencia en casa y, la verdad, no es de extrañar: ahora tenemos a nuestra disposición ciento de series, películas y documentales. ¡Y en un solo clic! Sobre todo, si contamos con una smart tv que nos lo haga aún más fácil y cómodo, pues, ¿se puede disfrutar mejor del audiovisual que tumbado en el sofá mientras disfrutamos, por ejemplo, de unas palomitas? Pero, todo hay que decirlo: aún hay muchas televisiones, relativamente nuevas, que no cuentan con esta función, por lo que sus propietarios deben apostar por cables HDMI que les permitan llevar del ordenador a la televisión los contenidos.

Claro que, no es la única opción. ¿Aún no has oído hablar de los mandos inteligentes de Amazon? Los gadgets de la familia Fire Stick se han ganado el favor del público al conseguir que cualquier televisión se vuelva smart en un gesto de lo más simple. De hecho, el clásico cuenta con la etiqueta de ‘Nº1 más vendido de la plataforma’, siendo el favorito de los usuarios que ya lo han probado. Además, ¿sabes que ahora está rebajado un 38% y que, en vez de pagar por él 40 euros, puedes llevártelo por 25? ¡Como lo lees! Así que, no desaproveches la oportunidad y haz tu televisión smart en un solo clic.

Oferta Prime Day: Fire TV Stick Amazon’ Choice, solo 24,99 euros (antes 39,99 euros). Amazon

Por qué decirle sí al Fire TV Stick

Tus favoritos del ‘streaming’ a un clic. Botones de encendido, volumen y silencio en un solo mando, con una ejecución de ‘apps’ veloz que nos permite elegir la serie, película o documental que queramos en nuestra plataforma favorita... ¡y sin necesidad de tener una ‘smart tv’! Además, asegura una reproducción rápida con calidad Full HD para que no perdamos ningún detalle.

Botones de encendido, volumen y silencio en un solo mando, con una ejecución de ‘apps’ veloz que nos permite elegir la serie, película o documental que queramos en nuestra plataforma favorita... ¡y sin necesidad de tener una ‘smart tv’! Además, asegura una reproducción rápida con calidad Full HD para que no perdamos ningún detalle. “Alexa, busca…”. Pide la reproducción de tus ‘apps’ favoritas y selecciona qué quieres ver, controlando cómodamente todos los botones de encendido/apagado, pausa, volumen, etc., con los comandos de voz adecuados. ¿Listo para disfrutar de alguno de los beneficios de tener a Alexa en casa?

Pide la reproducción de tus ‘apps’ favoritas y selecciona qué quieres ver, controlando cómodamente todos los botones de encendido/apagado, pausa, volumen, etc., con los comandos de voz adecuados. ¿Listo para disfrutar de alguno de los beneficios de tener a Alexa en casa? ¡Para aprovechar la rebaja! Gracias a los descuentos que Amazon aplica a algunos de sus productos a diario, ahora puedes hacerte con este dispositivo, de diseño discreto y conexión oculta detrás del televisor, a un precio cinco estrellas (¡como las del producto!): ¡está disponible por 25 euros en vez de por los 40 habituales!

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.